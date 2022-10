Caterina Balivo indossa un vestito di 15 anni fa: “Mi va e mi riempie di gioia”

Caterina Balivo dimagrita e felice indossa un vestito di 15 anni fa per una serata speciale

Caterina Balivo è dimagrita, non lo dice ma si vede, indossa un vestito di 15 anni fa ed esulta felice. Qualche mese fa aveva confidato di avere tre taglie in più rispetto al passato ma che non le importava niente, si piaceva così. Nessuno ha mai creduto avesse davvero tre taglie in più, magari solo qualche chiletto in più rispetto ai tempi di Miss Italia. Intanto, la Balivo deve avere cambiato idea e ha perso peso. Lo sport che non le piaceva e che continua a non piacerle è diventato un appuntamento a cui non vuole rinunciare, si allena anche nel fine settimana. Il risultato è evidente, Caterina Balivo è dimagrita, addio a quel filo di pancetta messo in mostra questa estate ma svela anche che lei gli abiti li conserva nell’armadio per tanti anni.

Caterina Balivo dimagrita con le sane abitudini

Nonostante i vari traslochi la conduttrice tira furi dalla sua cabina armadio un tailleur nero di 15 anni fa. Di certo un completo griffato ma di ben 15 anni. Lo misura, non solo le va ma le sta benissimo e lei lo racconta felice mostrandosi alle follower.

Ha un’occasione speciale per indossare quel tailleur: ieri sera non è mancata alla prima di Brado, il film che vede regista e protagonista Kim Rossi Stuart. Emozionata due volte, per l’amico attore e per il risultato ottenuto dopo mesi di allenamento e sana alimentazione. Sono lontani i tempi in cui diceva che non avrebbe mai messo piede in una palestra perché non le piace fare sport né sudare…. Dopo i 40 è inevitabile.

E a proposito di anni c’è una cosa che ha colpito ieri sera Caterina Balivo: ha guardato il GF Vip, ha visto Pamela Prati raccontare di nuovo tutta la storia vera o finta di Mark Caltagirone. Ha scelto quindi di fare anche lei un tuffo nel passato, nel 2019, quando conduceva Vieni da me ed ebbe ospite proprio Pamela Prati che innamorata e sognante raccontava la sua immensa storia d’amore con Marco. Ha pubblicato quel video ma non ha espresso il suo parere.