La bimba di Ludovica Valli presa di mira dagli haters per il suo peso: “Mi fate pena e schifo”

Ludovica Valli ancora travolta dai commenti negativi sul peso di sua figlia, il duro sfogo suo social

E’ pensabile che una mamma debba rispondere a commenti, sotto le foto della sua bambina, di chi critica una creatura , per il suo peso? E’ mai possibile che sotto le foto della piccola Anastasia, la figlia di Ludovica Valli, si debbano leggere spesso commenti di altre mamme, che fanno notare all’influencer che forse sua figlia ha qualche chilo di troppo, e anche in modo del tutto vergognoso? Molte persone si meriterebbero davvero l’estinzione ma fa bene la Valli a farlo notare, visto che questo tema, è davvero delicato. Se è vero che le influencer condividono tanto della loro vita e sono abituate a farsi scivolare addosso anche commenti odiosi sul loro conto, è altrettanto vero che arrivare a puntare il dito contro una bambina di due anni, chiamandola “cicciona” è davvero imbarazzante. Spesso capita che questi commenti arrivino da profili fake, come ha fatto notare la Valli, ma in altri casi, ci sono persino delle mamme che usano parole forti e imbarazzanti, nei confronti di una bambina. Che poi, la piccola Anastasia è così dolce e bella, e fa una tenerezza incredibile. E se anche non ci ispirasse simpatia, ma chi siamo noi, a dover criticare una madre e sua figlia? Con parole offensive e commenti davvero vergognosi, come la Valli ha fatto giustamente notare ieri sui social. Non è tempo sprecato contro queste persone, perchè non ci si deve permettere di usare parole simili contro una bambina di due anni. E’ altrettanto vero poi, come ha sottolineato la Valli, che a fronte di dieci commenti vergognosi, ce ne sono mille stupendi, pieni d’amore per la sua bambina. Ma il fatto resta. E tra l’altro non è la prima volta che succede e che la Valli è costretta a parlarne sui social.

Lo sfogo di Ludovica Valli sui social

“Io non ho più nulla da dire ma provo pena per queste persone, che usano anche i profili fake. Mi fate pena e schifo. A me ormai non mi toccate più ma continuerò a pubblicare tutto quello che mi scrivete, e se non lo fate con i fake, è ancora meglio, io pubblico tutto. La cosa che mi fa più rabbia non è quello che scrivono, perchè a me non mi tocca, sono abituata e purtroppo ricevo attacchi e giudizi. A me dispiace perchè viene fatto con l’intento di ferirti. A me dispiace per le persone che restano toccate da questo, io sono purtroppo abituata alla cattiveria” queste le parole di Ludovica Valli, davvero amareggiata. “Ma ancora nel 2022 parliamo di sei troppo grassa o sei troppo magra?” ha detto giustamente l’influencer…Ha anche detto che sua figlia è in salute, sta benissimo e che in famiglia mangiano quello che vogliono, senza pensare ai commenti di chi spara odio addosso a una bambina di un anno e mezzo che pesa 13 kg.