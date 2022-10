Noemi Bocchi in tribunale, ai cronisti: “Mi state tormentando”

E' offesa Noemi Bocchi, lo dice ai cronisti presenti fuori dal Tribunale di Roma

Prima udienza in tribunale a Roma oggi per Noemi Bocchi ma la nuova compagna di Francesco Totti ovviamente non è coinvolta nel caso che riguarda l’ex calciatore e Ilary Blasi. Per Totti e Ilary la prima udienza è fissata per il 14 ottobre. Noemi è comparsa in aula per un procedimento in cui è parte offesa e l’imputato è il suo ex marito, Mario Caucci. Era previsto si procedesse a porte chiuse, per evitare la presenza in aula di curiosi, giornalisti o chiunque altro, i cronisti però hanno atteso e hanno ricevuto una sola risposta dalla Bocchi. Sembra sia esausta, stanca di leggere il suo nome sulle riviste di gossip, dichiara che è molto offesa, che la stanno tormentando. Qualcuno deve avere gestito male la situazione e i pettegolezzi in questo modo non cessano, la gente è sempre più curiosa.

La compagna di Francesco Totti in tribunale

E’ Repubblica a rendere noto che durante l’udienza di questa mattina sono state sentite 5 persone, due amici e tre amiche di Noemi, testimoni perché informate sui fatti. Hanno risposto alle domande del procuratore Delio Spagnolo ma non si conoscono altri dettagli. I legali di Caucci, raggiunti dai giornalisti presenti, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Silenzio anche da parte della compagna di Totti che di fronte all’insistenza dei cronisti che le continuavano a chiedere il perché della sua presenza ha risposto: “Mi state tormentando, sono molto offesa”.

Il matrimonio della Bocchi e di Caucci, padre dei suoi due figli, sarebbe durato circa 10 anni prima di giungere alla separazione, questo è ovviamente accaduto ben prima che lei conoscesse Totti.

E’ di continuo sotto la lente di ingrandimento, Noemi Bocchi non passa inosservata, alto l’interesse nei suoi confronti. Scarpe sportive, jeans scuri e maglietta nera, anche nei corridoi della cittadella giudiziaria era questo il suo outfit.