Aurora Ramazzotti sceglie gli abiti premaman: “Non mi sta più niente”

Aurora Ramazzotti incinta già non le sta più niente e compra gli abiti premaman

Aurora Ramazzotti è sempre più influencer, mostra il suo ultimo outfit ed è il più apprezzato. L’autunno si fa sentire tutto e Aurora indossa il cappottino, una camicia bianca non infilata nei pantaloni neri. Scarpe come sempre comode, unghie nere e qualche onda in più tra i capelli. Ricevi così tanti complimenti e approvazioni per il look che poco dopo confida che quelli sono tutti abiti premaman perché non le sta più niente. Aurora Ramazzotti sta quindi rinnovando il suo guardaroba, aveva appena terminato di mettere in ordine in modo perfetto la sua nuova cabina armadio che si è resa conta di avere bisogno di altri vestiti. Ha rivelato la sua dolce attesa dopo i tre mesi di gravidanza ma in poche settimane il suo pancino ha iniziato a lievitare. E’ sorpresa di come il suo corpo si stia trasformando così velocemente ma come sempre è tutto molto soggettivo, c’è chi non ha molta pancia fino agli ultimi mesi e chi ha il pancione già dopo il quarto mese.

Aurora Ramazzotti e la sua voglia di dolce

E’ sempre stata golosa ma da quando ha iniziato ad allenarsi con costanza ha anche capito l’importanza di mangiare sano il più possibile. Ai dolci però non si può rinunciare, incinta sono la sua passione, li mostra golosi.

E’ tempo di shopping non solo per il suo bambino, per preparare un po’ alla volta tutto il corredino per il bebè ma anche per lei. Perfetti gli abiti che adesso completa con una cinta sotto il seno, poi potrà anche toglierla e avere un abitino premaman perfetto fino al nono mese.

Intanto, continua a sistemare la sua nuova casa. Lei e Goffredo Cerza con i gattini hanno traslocato da poco, Aurora Ramazzotti non ha ancora mostrato tutto il suo nuovo nido, desidera sia terminato il più possibile.