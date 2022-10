Eliana Michelazzo e il caso Mark Caltagirone le prove delle truffe e l’ammissione: “siamo state bugiarde”

Dalle pagine della rivista Chi, Eliana Michelazzo torna a parlare del caso Mark Caltagirone

Dopo l’intervista a Verissimo, Eliana Michelazzo torna a parlare e lo fa questa volta con una intervista con la rivista Chi. Torna ad aprirsi, a raccontare la sua verità su tutta la vicenda e il caso Mark Caltagirone e lancia anche un appello a Pamela Prati. La sua è una mano tesa, non una chiusura e spera di poter avere modo di chiarire con la Prati il prima possibile. Perchè si deve voltare pagina e andare avanti. Nella sua intervista per la rivista Chi, la Michelazzo ha spiegato: “Pamela non ha capito il senso della mia intervista a Verissimo. Credo provi ancora odio nei miei confronti. Ma è un errore. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei. “

E ancora: “Sono pronta a incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste prove e poi, nel caso, ad abbracciarla. Siamo entrambe vittime dello stesso sistema.“

Il Prati Gate: Pamela ed Eliana vittime delle stesso sistema

Nell’intervista a Verissimo, la Michelazzo non ha detto quasi nulla di nuovo rispetto a tutto quello che in due anni di chiacchiericcio, è stato raccontato. Oggi però vuole aggiungere: “Noi due siamo state vittime di un gioco al massacro che non siamo riuscite a fermare in tempo. Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde e dovevamo fermarci. Ma non eravamo lucide. ” Oggi Eliana ha preso coscienza di quello che è stato e commenta: “Ci vogliono anni e anni di cure per capire, con l’aiuto di uno psicologo, dove volevamo arrivare.“

Nella sua intervista per la rivista Chi, la Michelazzo ha anche spiegato che non sente più Pamela da due anni, che è stata bloccata sui social e sul telefono ma che le farebbe piacere avere un confronto con lei. “Se oggi mi vedesse dinanzi ai suoi occhi, ripensando a quanto di bello abbiamo vissuto – perché non c’è stato solo il caso Mark Caltagirone – se ricordasse i bei momenti, potremmo ritrovarci” spiega la Michelazzo.

L’ex manager della Prati però fa anche notare, che in fondo, tutta questa storia, le ha fatto del bene, considerato che oggi è una delle protagoniste del GF VIP. E ha aggiunto: “Sia chiaro: se Pamela ora è al GfVip è anche per “merito” di questo caos. Inutile negarlo. Come dice Sonia Bruganelli: “C’era la lira quando si parlava della fama di Pamela Prati”. Non voglio essere cinica, ma oggi lei al Grande fratello Vip, oltre a fare il suo percorso personale, sta lavorando. “

E ha concluso: “Se lei ha la fortuna di rinascere e raccontare la sua storia, io sono felice, ma non voglio passare per truffatrice. Sì, vorrei abbracciarla.”