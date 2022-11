Giulia Salemi ha avuto un tumore, per questo ha una cicatrice sul seno

E' la mamma di Giulia Salemi a raccontare del tumore che aveva colpito sua figlia e del perché ha un seno più piccolo dell'altro

Nel passato di Giulia Salemi c’è una ferita che va ben oltre la cicatrice che ha sul seno: era piccolissima quando le è stato diagnosticato un tumore. Aveva solo tre mesi di vita, non può di certo ricordare quel periodo terribile ma lo racconta la mamma. Fariba Tehrani intervistata da Di Più ha spiegato che quella battaglia contro una malattia terribile sua figlia desidera portarla sempre addosso, per questo Giulia Salemi non interviene sul suo seno. L’influencer, che vediamo anche protagonista del GF Vip accanto ad Alfonso Signorini, ha un seno più piccolo dell’altro e una cicatrice che non ha mai nascosto, ma adesso è sua madre a spiegare cosa è accaduto quando era neonata.

Giulia Salemi la cicatrice al seno, il tumore al petto

Sono stati i suoi genitori ad accorgersi che qualcosa non andava, Giulia aveva tre mesi e tossiva di continuo, si svegliava di notte, una tosse così forte e continua che sembrava soffocasse ad ogni respiro. I dottori dissero che era bronchite ma poi la verità, le diagnosticarono un tumore al petto. Giulia Salemi aveva una massa, era diventata enorme, presto l’avrebbe soffocata. Salvata da un intervento durato ben 5 ore e per fortuna il tumore era benigno. Tre anni di controlli continui, il terrore sempre presente, ma Giulia era anche molto debole, sofferente.

La madre ricorda e racconta: “Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più. A Giulia, però, rimase una grande cicatrice e ancora oggi ha un seno più piccolo dell’altro. Non ha mai voluto operarsi al seno. Ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia”.

La Salemi non ha alcuna intenzione di ritoccare il seno, quella cicatrice rappresenta un momento importante, una battaglia vinta. “Il seno è una mia croce perché sul petto ho una cicatrice abbastanza importante. Questa cicatrice, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce” ha confidato Giulia Salemi di recente.