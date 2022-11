Bianca Guaccero è incinta? Lo dice la foto in bianco e nero

Una foto in bianco e nero mostra quello che sembra il pancione di Bianca Guaccero. E' incinta?

Bianca Guaccero incinta, Bianca Guaccero innamorata e pronta a confidare ai follower novità importanti sulla sua vita privata. L’hanno pensato in molti in questi giorni e alcuni follower che da sempre seguono l’attrice e conduttrice sui social continuano a pensare che sia davvero in dolce attesa. Qual è la verità? E’ per la foto in bianco e nero in cui Bianca Guaccero è di profilo, sognante con una rosa n mano e accanto ai versi “Amarti m’affatica amari mi consola” che scoppia il dolce pettegolezzo. I fan le chiedono se ha trovato l’amore, sicuri che sia di nuovo felice accanto a qualcuno ma soprattutto in dolce attesa, mamma per la seconda volta dopo la sua piccola Alice.

Bianca Guaccero svela tutto

“Per tutti coloro che in questa foto hanno intravisto un ‘pancino sospetto’” inizia così il suo post, grata a tutti per l’attenzione che le rivolgono sempre, per gli auguri che già le stavano inviando ma aggiunge altro. “Vorrei farvi notare che nella versione a colori si capisce che si tratta della piega del maglione!” pubblica infatti lo scatto a colori e così si intuisce facilmente che il pancione non c’è. I fan romantici devono smettere di sognare per Bianca.

Bianca Guaccero come sempre non perde l’ironia e commenta: “Fatemi prima fidanzare! Poi si pensa! Grazie di esserci! Vi voglio bene birbantelli!”. Il dolce pettegolezzo in un attimo è smentito ma poi ci sono frasi come questa:“Un giorno senza preavviso arriva qualcuno che, in pochissimo tempo, ti restituisce tanto di tutto ciò che avevi perso” ma al momento sembra che non sia dedicata a un nuovo amore.

“Ciao Bianca ti meriti qualcuno che ti ami perchè sei speciale. E se ce qualcuno sono contentissima per te . Se hai trovato una persona da amare ti auguro di vivere il tuo amore alla grande te lo meriti . Un bacione grande a te Alice Nina e al tuo lui” di commenti come questo la Guaccero ne riceve di continuo, sono davvero in tantissimi a seguirla ogni giorno sui social.