Flavio Briatore omaggia suo figlio con un tatuaggio ma piace a pochi

Un omaggio a suo figlio, Flavio Briatore ha scelto un tatuaggio enorme sul braccio

Flavio Briatore si è fatto tatuare un enorme falco sul braccio, un omaggio a suo figlio Nathan Falco ma a molti sembra un altro uccello. Un tatuaggio poco originale, il figlio si chiama Falco e Flavio Briatore sceglie quel tatuaggio, un disegno che a qualcuno ricorda però più un piccione. Come sempre i post dell’imprenditore non ricevono solo apprezzamenti ma spesso anche commenti negativi. Invidia o realtà lui è orgoglioso del suo bel tatuaggio. Ha scelto un bravissimo tatuatore a Monte Carlo per regalare a suo figlio quel disegno che lui porterà per sempre sulla sua pelle. Alcuni utenti davvero poco carini fanno notare che non è brutto il disegno ma la tela, che magari a 72 anni avrebbe dovuto evitare o scegliere un tatuaggio più piccolo. L’intenzione di Flavio Briatore non era certo quella di incassare critiche ma di dimostrare ancora una volta quanto è legato a suo figlio.

L’omaggio di Briatore a suo figlio Falco

Anche Elisabetta Gregoraci adora i tatuaggi ma lei li sceglie più piccoli. L’ex moglie di Briatore ha sullo stesso braccio, all’interno del braccio, una parola rivolta a se stessa: Amati. Ha anche aggiunto il numero 18, il numero che la lega a suo figlio Nathan, nato il 18 marzo del 2010 ma anche ai suoi nipotini.

Per Flavio Briatore sarà davvero difficile far passare inosservato quel tatuaggio così grande. Tra i commenti: “Ma è una mia impressione? A me sembra piuttosto brutto come tatuaggio”, “Sembra un piccione di piazza San Marco gonfio di granturco”, “Di solito non commento e vivi e lascia vivere…ma se mio padre si fosse tatuato non ne sarei stata contenta oppure non si pubblica….ma viva la libertà”, “

“Mi piacciono i tatoo ma questo non è bello ,mi dispiace, sembra un polletto spennato” ma sono solo una piccola parte dei commenti di chi non trova sia un bel tatuaggio.