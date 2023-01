Paola Caruso festeggia il compleanno, irriconoscibile ma non è come sembra

Ieri sera Paola Caruso ha festeggiato il compleanno, pubblica le foto, c'è anche suo figlio al party, lei è irriconoscibile ma non è come sembra

Sul profilo social di Paola Caruso le foto e il video della festa di compleanno, del party che ieri l’ha vista protagonista e tra i commenti di molti, irriconoscibile. Paola Caruso non ha ancora raccontato cosa è successo a suo figlio in vacanza a Sharm, perché con lui è tornata di corsa in Italia e dai medici, qual è la sua malattia. Ha anticipato che lo farà quando si sentirà pronta per raccontare tutto, perché è tutto molto doloroso, un argomento delicato. Intanto, cerca di essere la migliore delle madri, di far vivere a suo figlio Michelino una vita come tutti gli altri bambini. Inevitabile tra gli auguri per il compleanno di Paola Caruso le critiche di chi nota che lei è irriconoscibile e che ha festeggiato alla grande i suoi 38 anni. Non è come appare, spesso ci si sofferma solo alle prime immagini, ai pettegolezzi.

Paola Caruso la festa di compleanno è a casa

Paola Caruso ha festeggiato, si è vestita carinissima, perché non avrebbe dovuto farlo? Ma non è come sembra, il party è stato organizzato a casa, nella sua casa, con le persone a lei più care, soprattutto il figlio Michele e la sua mamma. Non è la prima volta che la Caruso sceglie casa per festeggiare e anche questa volta resta lì tra le mura che la proteggono, tra gli affetti che non la fanno sentire sola e la sostengono.

C’è chi la trova irriconoscibile perché ha perso peso ma non è difficile immaginare che sia proprio il dolore per i problemi di salute di suo figlio ad averla fatta dimagrire.

Paola scrive che il giorno del suo compleanno è un momento felice ma sono assurdi i commenti di chi scrive che ha cambiato faccia, che quello non è più il suo viso, che magari ha cambiato i connotati. Una cattiveria che ormai non fa quasi più notizia sui social. Pochi sono contenti per lei, per gli attimi di felicità che mostra senza nascondere la sofferenza del momento, quella che ha confessato tra le storie di Instagram. La verità è che molti sono curiosi di saperne di più su suo figlio, fino a quel momento non crederanno a Paola Caruso.