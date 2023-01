Michelle Hunziker: la festa di compleanno black and white, ecco chi c’era

La favolosa festa di compleanno di Michelle Hunziker di ieri sera, tanti gli amici vip e grande l'emozione per la festeggiata

Ieri sera Michelle Hunziker ha festeggiato il suo compleanno con un party meraviglioso. A giudicare dalle storie che ha pubblicato la festa di compleanno di Michelle Hunziker è stata un vero spettacolo e lei si è emozionata e divertita tantissimo. Una festa di compleanno black and white, tutti in nero e bianco, Michelle compresa che ha scelto la versione smoking, proprio come la sua amica del cuore, Serena Autieri. Balli, musica, karaoke, ottimo cibo e un locale perfetto per riunire tutte le persone più care alla Hunziker. Ovviamente c’era la famiglia, c’erano Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, mamma Ineke, sembra fosse assente Tomaso Trussardi ma è agli amici che Michelle Hunziker ha dato tanto spazio. Questa volta Michelle Hunziker ha deciso di festeggiare il suo compleanno con un gran party ma le emozioni sono iniziate dalla mattina con la sorpresa delle sue figlie più piccole, Sole e Celeste che le hanno preparato il dolcetto con le candeline e regalato la cover arcobaleno. Nessun riposo ieri per la showgirl e conduttrice impegnata con le prove di Michelle Impossible ma quando è tornata a casa per prepararsi per la sua festa di compleanno ha visto tutti i fiori arrivati per lei e tutti i messaggi, più o meno 700, a cui rispondere.

Il party black and white di Michelle Hunziker

Gli invitati alla festa di compleanno di Michelle Hunziker, molti volti non noti che lavorano dietro le quinte ma ben in vista c’erano Nicola Savino, Nina Zilli, Tomaso Zorzi, Laura Barenghi, Ambra Angiolini, Alvin, Ilary Blasi, Alessia Solidani, Andrea Paris, la manager di Michelle che assiste tanti altri vip, anche presenti al party. E’ così che la Hunziker ha voluto brindare al suo compleanno, ai suoi 46 anni, emozionandosi anche per l’enorme torta di Ernst Knam, che non è mancato tra gli scatti.

Tutti in bianco e nero nel locale Shinto di Milano, tutto perfetto per Michelle Hunziker che diventa Michelle 007. Il suo grazie a tutti di ieri sera mentre questa mattina ancora non si è svegliata per aggiungere altro.