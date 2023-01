Mara Venier: “Il virus mi ha indebolita”, l’ultimo mese non è stato semplice

Mara Venier a La Stampa confida che non sta benissimo, che il virus l'ha indebolita molto

E’ a La Stampa che Mara Venier racconta come sta in questo periodo, come è stato il suo ultimo mese. Per niente semplice, Mara Venier confida che il covid l’ha indebolita, anche se non sembra è stanca. La vediamo sempre così piena di energia in tv e sui social ma in questo periodo la verità è un’altra e se fino a tre anni fa la Venier dichiarava di sentirsi una 18enne oggi dice altro. E’ stanca davvero: “Oggi me ne sento 95 addosso!”. La conduttrice di Domenica In spiega che va a giornate, che il Covid in realtà è stata una vera batosta. Noi l’abbiamo vista riprendersi nel giro di pochi giorni ma evidentemente aveva bisogno di maggiore riposo. “Diciamo che va a giornate ma il Covid è stata una vera batosta” conferma a La Stampa e prosegue spiegando che il virus l’ha indebolita molto e soprattutto dal punto di vista psicologico.

Mara Venier: “Prima di Natale ero davvero in down”

Spiega che prima di Natale si sentiva addosso una malinconia accentuata: “Ora va meglio, alla fine ci si rialza sempre”. E alla considerazione che lei è una donna forte risponde che non è così, che anzi è sempre stata molto insicura e vulnerabile, fin da ragazza.

Racconta di quando stava con Renzo Arbore, che per i primi due anni di relazione si emozionava ogni volta che la chiamava, non le sembrava vero che stessero insieme. Oggi a 70 anni ha imparato a convivere con il suo equilibrio ma ci sono giornate dove ammette che vede tutto brutto, poi però la mattina dopo rinasce. Per anni ha combattuto contro gli sbalzi d’umore. Non è la prima volta che Mara Venier parla della depressione e dei dolori che ha vissuto nella sua vita. Ricorda di quando tanti anni fa è stata vittima di stalking e di come è uscita dalla depressione.

“Ho avuto tanti dolori è vero ma credo che mi abbiamo reso una persona migliore. E’ come se la sofferenza abbia reso più vera la mia gioia e il mio lavoro. E questo il pubblico lo sente, io non sono quella della tv ma una persona che ama e che soffre. Anche il covid in questo senso ha cambiato la mia carriera perché fosse stato per me non sarei andata in onda, avevo paura del contagio”.