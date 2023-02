Chiara Ferragni a Sanremo sistema tutti i suoi portafortuna

Chiara Ferragni è già arrivata a Sanremo e sistemato tutti i suoi portafortuna

Chiara Ferragni è già arrivata a Sanremo e ha già sistemato nella camera dell’hotel il suo angolo portafortuna. Una lunga serie di oggetti che tra affetto e superstizione le saranno di conforto dalla prima all’ultima serata di Sanremo 2023. Questa volta Chiara Ferragni si sente pronta, ha detto sì ad Amadeus ma la paura è tanta. E’ arrivata come tutti con qualche giorno di anticipo nella città ligure, decisa ad organizzare come sempre tutto al meglio e a placare le sue piccole ansie. E’ molto preoccupata, sa che le due serate in cui sarà co-conduttrice del festival di Sanremo gli occhi saranno puntati anche su di lei. Ansia da prestazione, ansia perché quello non è il suo mondo; come lei stessa ha dichiarato non è una conduttrice e non è certo una cantante, quindi sarà se stessa. Chiara Ferragni ha salutato Fedez, che presto la raggiungerà, i piccoli Leone e Vittoria, in una delle valigie ha messo anche tutti gli oggetti che le hanno regalato, dalle candele alla camomilla, i disegni dei bambini e tanto altro.

Tanti gli oggetti portafortuna che Chiara Ferragni ha portato a Sanremo

Ognuno ha le proprie paranoie ma alla Ferragni un po’ tutte le persone a lei care hanno consegnato qualcosina che Chiara non poteva lasciare a casa. Ed ecco che nella stanza dell’albergo prima di tutto sistema il suo angolino portafortuna. Chissà se porterà qualcosa anche nel camerino del teatro Ariston o lascerà tutto lì.

Ha un po’ di tutto, soprattutto i lavoretti fatti a casa dai figli con l’aiuto di papà Fedez, il survival kit dei suoi amici, profumi, la foto con il volto da cui traspare tutta la preoccupazione e la canzoncina che le hanno registrato per augurarle buona fortuna. Camomilla, candele, tazza, sacchettini con altri portafortuna e altro ancora.

Al collo di Chiara Ferragni non possono mancare le catenine, per l’occasione, per Sanremo 2023, una collanina con un ferro di cavallo in oro, poi un’altra catenina e un altro ciondolo che è davvero solo per il festival, con su incisa la frase “Perché Sanremo è Sanremo”. Tanti regali che non sono altro che dolci dimostrazioni di affetto, importantissimi per lei in questi giorni.