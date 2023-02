Belen Rodriguez ha fatto qualcosa alle labbra? Tutti commentano il ritocchino

In un video pubblicato da Belen mentre si trucca le labbra appaiono diverse, tutti pensano al ritocchino eccessivo

Belen ha rifatto le labbra? Belen Rodriguez ha fatto un altro filler alle labbra? Le sue labbra sono gonfie, rovinate, enormi e tante parole e domande come queste, tutte sul profilo della Rodriguez. Belen oggi era impegnata con un trucco e le sue labbra erano ben in evidenza. Un tutorial per mostrare un make up utilizzando i prodotti Goovi di Michelle Hunziker ma molti hanno notato altro e non il risultato, non i prodotti e i consigli della showgirl ma le sue labbra. E’ sempre stata bellissima ma qualche ritocchino c’è, è evidente, ma c’è chi pensa che Belen abbia stravolto il suo viso, che stia esagerando, che soprattutto la sua bocca oggi è molto diversa da quella del passato.

Cosa ha fatto Belen alle labbra?

Ai follower non sfugge nulla ma alcuni sono davvero molto cattivi nel farle notare che non avrebbe dovuto ritoccare le sue labbra. Non chiedono ma hanno la certezza che ci sia un ritocchino. “Labbra esagerate era molto meglio prima!!!! Ma perché devono sempre stravolgere la bellezza naturale????? Non lo capirò mai” scrive una follower. C’è chi esagera e passa agli insulti.

“A me sembrava molto più bella prima di questo lifting!!!” addirittura c’è chi pensa che Belen abbia fatto un lifting!

“Non so cosa abbia fatto, ma ha rovinato un bellissimo viso, non ha più la bellezza semplice di una volta, la ricerca della perfezione a volte è distruttiva” addirittura avrebbe rovinato il suo volto, a noi sembra sempre bellissima. Se ha voglia di un ritocchino perché si piace di più che lo faccia.

“Labbra veramente troppo troppo esagerate e poi con ste sopracciglia non stai per niente bene. Ma perché si deve SEMPRE esagerare? Torna come prima che eri di gran lunga più bella e naturale”.“Ritocchino alle labbra appena fatto? Che peccato, eri bellissima al naturale…” e commenti come questi in pochissime ore Belen Rodriguez ne ha ricevuti tantissimi, quasi tutti d’accordo nel pensare che Belen è bellissima anche senza ritocchini, ma lei si piace così.