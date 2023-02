Guendalina Tavassi coinvolta nella rissa tra le mamme al saggio? Accusata da un testimone nega tutto

E' accaduto al saggio di danza della figlia. Guendalina Tavassi per un testimone è colpevole della rissa con le mamme

E’ La Repubblica a riportare della rissa tra le mamme che avrebbe coinvolto anche Guendalina Tavassi. A dire il vero c’è un testimone che indica Guendalina Tavassi come responsabile di quanto accaduto prima del saggio di danza della figlia. La lite accesa tra le mamme al Cadillac Village era tutto quello che le bambine non avrebbero mai dovuto vedere, ma cosa è successo? La verità non si conosce del tutto perché se c’è chi accusa la Tavassi lei resta di stucco, perché sembra non sia stata nemmeno coinvolta in quella rissa. Insomma, l’ex gieffina avrebbe solo assistito alla scena. Ma scopriamo cosa è accaduto, cosa riporta La Repubblica. E’ un testimone che l’ha raccontato al quotidiano ma è arrivata anche la risposta di Guendalina Tavassi.

La lite tra Guendalina Tavassi e le altre mamme per un posto a sedere?

“È stata lei, io ero in fila per entrare. L’ho vista, si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere” è la parola del testimone.

La Tavassi ha smentito tutto: “Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo – ha raccontato – Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna. Una terza persona che mi accusa? – ed ecco la risposta della Tavassi – Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì. La polizia ha preso la signora, io ho anche fatto delle stories – e aggiunge – Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine. Ci siamo ritrovate nel terrore. Se la gente vuole dire ca**ate perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata”.

In ogni caso il saggio è stato sospeso, è questa la cosa più triste tra tutte. Sono intervenuti polizia e carabinieri. La lite sembra sia iniziata davvero per dei posti a sedere, sembra che non fossero disponibili per tutti i presenti. Tutto sarebbe iniziato quando una coppia di genitori ha visto due posti liberi e si è precipitata ad occuparli, nonostante alcune giacche appoggiate. Quando è iniziata la lite tutto era evidentemente così violento da chiedere l’intervento della polizia. Cosa avranno spiegato alle figlie? Guendalina Tavassi ovviamente è la più arrabbiata di tutti, non solo non ha assistito al saggio della figlia ma deve anche subire accuse del genere.