Federica Nargi, attacco di panico sulla neve soccorsa dalla motoslitta

Un terribile attacco di panico per Federica Nargi sulla neve, soccorsa subito mentre suo marito ride

Federica Nargi tra le storie di Instagram accenna solo per un attimo con il suo maestro di sci all’attacco di panico. Adesso sta bene ma ha passato dei momenti terribili sulle piste. Federica Nargi era con suo marito, il suo compagno, in preda ad una crisi che non è riuscita a gestire. Alessandro Matri ha ripreso il momento in cui sono arrivati i soccorsi mentre Fede era ancora in lacrime e gli ripeteva che stava male. Matri ha cercato di sdrammatizzare ma l’ex velina non l’ha ascoltato nemmeno per un attimo, è andata via alla ricerca di aiuto. Cosa è successo a Federica Nargi sulla neve? Stava sciando, pronta a divertirsi durante la sua vacanza sulla neve, una settimana bianca perfetta con il marito e le figlie. Anche le piccole iniziano a sciare ma tutto in un attimo è diventato un incubo, altro che settimana bianca perfetta. La 33enne ha avuto un attacco di panico sulle piste da sci e ovviamente ha avuto paura. La paura di morire, non farcela da sola.

Federica Nargi attacco di panico sulle Dolomiti

Anche loro sono in vacanza sulle meravigliose Dolomiti e con la coppia ci sono anche le piccole Sofia e Beatrice, la prima ha 6 anni, la piccola sta per compierne 4. L’attacco di panico è arrivato all’improvviso forse tutta colpa di una pista troppo difficile per lei o forse non è questo che ha scatenato tutto. Spesso l’attacco di panico arriva in un momento non c’è alcuna paura, alcun pericolo imminente ma è il proprio corpo che fa pagare il conto di chissà cosa.

Federica Nargi toglie gli sci, è bloccata, piange, ha bisogno di aiuto e sembra che Alessandro Matri non riesca a calmarla. Arriva la motoslitta, Matri la prende in giro, Federica Nargi si gira verso di lui che riprende tutto con il telefonino. E’ in lacrime, sta male, alza il braccio per indicare al soccorritore che è lei che ha bisogno di aiuto. Sale sulla motoslitta mentre Alessandro continua a ridere e a ripetere che è una storia triste; incredulo che sia accaduto davvero, che la sua compagna abbia chiamato i soccorsi e stia andando via.