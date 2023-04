Finisce malissimo Il cantante mascherato per Iva Zanicchi: rientro a casa e caduta

Finisce molto male l'avventura de Cantante mascherato per la Zanicchi che una volta a casa, cade dalle scale e adesso è a letto da qualche giorno

Doveva essere una serata di festa, quella successiva alla finale del Cantante mascherato 4 e invece Iva Zanicchi, rientrata a casa da Roma, si è ritrovata a letto a causa di una bruttissima caduta dalle scale. Lo ha raccontato la stessa giudice del programma di Milly Carlucci che, come fa spesso, ha registrato un video in cui racconta per filo e per segno, quello che le è accaduto. Spiega subito che non è un bel vedere, e si scusa con i suoi follower per l’aspetto. Ma non c’è nulla da scusarsi ovviamente, visto che la povera Iva si è fatta anche molto male. Doveva essere un ponte di festa e riposo e per Iva lo sarà ma solo riposo forzato visto che a quanto pare, non può alzarsi dal letto.

Brutta caduta di Iva Zanicchi ma non vuole andare in ospedale

“Dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale” mentre con i suoi classici occhialoni da sole si mostra praticamente allettata. Iva non molla e non si arrende e trova la forza di sorridere anche in questa spiacevole situazione, senza lasciarsi abbattere: “Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato” ha detto la cantante che comunque ha registrato il video proprio per rasserenare tutti sulle sue condizioni di salute. E ancora: “ Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ho voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale.“

E poi la conclusione con la classica ironia che Iva, da buona romagnola, non perde mai: “Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza. Ma penso positiva, finché son viva [ una citazione dalla la canzone di Jovanotti, ndr]. Non perdete il buon umore”.

Tra i commenti di pronta guarigione e di auguri anche quello di Simona Ventura, che nel programma di Rai 1 ha vestito i panni di stella e ha quindi mandato un grande bacio a Iva, protagonista della quarta edizione del programma di Milly Carlucci.