La figlia di Lorella Cuccarini non vuole etichette ma il coming out di Chiara fa parlare

Si sta parlando molto delle dichiarazioni della figlia di Lorella Cuccarini, un coming out per tanti a quanto pare, inatteso: ecco perchè

Si sta parlando moltissimo nelle ultime ore di Chiara Capitta, la figlia più giovane di Lorella Cuccarini. Come mai? La ragazza ha recentemente reso noto il suo orientamento sessuale attraverso le sue storie Instagram, come riferito da Biccy e dal Messaggero. In risposta alle domande dei suoi seguaci, Chiara ha parlato di sé in modo più approfondito, senza specificare se sia lesbica o bisessuale. Ha sottolineato di non amare le etichette e che non importa il genere, ma piuttosto l’essenza della persona. Ha dichiarato che potrebbe innamorarsi di un uomo così come di una donna. “Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“, ha detto Chiara. E le sue parole sono state accolte con grande favore da tutte le persone che la seguono e non solo. Lorella Cuccarini non parla molto in pubblico dei suoi figli anche se ogni tanto posta sui social degli scatti della sua bellissima famiglia.

Chi è Chiara la figlia di Lorella Cuccarini

Anche per questo, della figlia di Lorella Cuccarini, sappiamo molto poco. Chiara, attualmente giocatrice nella Roma Femminile a cui è legata dal dodicesimo anno di età, è anche la social media manager della madre. In una recente intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, ha rivelato di gestire tutti i profili online della madre, creando e pubblicando contenuti come foto e video. Il loro rapporto è molto bello e complice e la condivisione di questa passione le ha sicuramente unite ancora di più.

Ma come mai c’è stato tanto scalpore per le parole di Chiara? Siamo nel 2023 e la notizia di una ragazza che non ama le etichette, è una non notizia, questo è chiaro. Le parole di Chiara hanno avuto una certa eco per via di alcune dichiarazioni che Lorella Cuccarini aveva rilasciato qualche anno fa. Nel 2009, infatti, sulla rivista Vanity Fair, la maestra di Amici aveva espresso il suo sostegno alle unioni civili, ma si era detta contraria al matrimonio tra persone dello stesso sesso, alle adozioni gay e alla maternità surrogata. Non sappiamo se da allora la posizione di Lorella Cuccarini sia cambiata ma sta di fatto che oggi, leggendo le parole di Chiara, molti si sono posti la domanda. Evidentemente Chiara è cresciuta in un ambiente in cui non c’era nessun tabu in questo senso, tanto da poter dire senza problemi, come è giusto che sia, cosa pensa dell’amore, in tutte le sue declinazioni.