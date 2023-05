Se Claudio Marchisio infiamma i social con una foto bollente

Social in delirio per la foto di Claudio Marchisio che lascia tutti senza parole

Claudio Marchisio, l’ex calciatore della Juventus, ha recentemente infiammato i social con uno scatto che ha lasciato a bocca aperta molti dei suoi follower. In una foto postata sul suo profilo Instagram, Marchisio si mostra completamente nudo mentre si trova in spiaggia, baciato dal sole. Il primo maggio un giorno di dediche e di frasi importanti, mentre l’ex calciatore ha scelto di pubblicare invece il “best” del suo aprile, e tra le cose migliori, c’è anche il suo lato B. La foto in questione è stata scattata durante un viaggio dell’ex calciatore in giro per l’Europa, e raffigura Marchisio steso su un asciugamano a pancia sotto, senza indossare né calzoncini né costume. Il lato B dell’ex giocatore è completamente in mostra, e la foto ha immediatamente suscitato una reazione da parte dei suoi follower.

Claudio Marchisio dà scandalo sui social: tutti pazzi e pazze dell’ex calciatore

Tra i vari commenti che hanno invaso i social dopo la pubblicazione della foto, molti si sono lasciati andare a complimenti e ad ammirazione per il fisico dell’ex calciatore. In particolare, le fan di Marchisio si sono scatenate sui social, commentando l’immagine con frasi come “Cioè… la terzultima foto è un attentato” o ancora “Un Marchisio nudo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno”. C’è anche chi ci ha letto un messaggio sportivo: “Cla la foto numero 8 è un messaggio subliminale per dire che alla Juve occorre un po’ di culo per concludere la stagione in modo decente?“. E una speranza che accomuna molti: “Tutti vorremmo essere quell’asciugamano“.

La foto di Claudio Marchisio ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando grande curiosità e interesse da parte dei suoi fan. Molti si sono chiesti se l’ex calciatore abbia intenzione di dedicarsi ad una nuova carriera, magari come modello o come attore. Al momento, tuttavia, Marchisio non ha commentato l’accaduto e non ha fornito alcuna spiegazione sulla pubblicazione della foto. Quel che è certo, però, è che l’ex calciatore della Juventus continua ad avere una grande popolarità sui social, dove i suoi follower lo seguono con grande interesse e affetto. E qualcuno intanto si chiede: se lo avesse fatto una donna, avrebbe ricevuto la stessa approvazione o sarebbe stata insultata?