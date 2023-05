Michelle Hunziker in lacrime, Goffredo prende il posto di Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker non regge l'emozione. Intanto, Goffredo prende il posto di Tomaso Trussardi

Che bella domenica oggi per Michelle Hunziker, sono tutti a casa sua e lei scoppia in lacrime mentre dà il latte al suo nipotino. Il piccolo Cesare l’ha resa non solo la nonna più bella ma anche più felice. Michelle Hunziker non smette di emozionarsi, allatta il figlio della sua Aurora, si commuove e confessa una cosa.

Michelle piange ogni volta che vede il piccolo Cesare Augusto, si commuove ogni volta che lo tiene in braccio, quando lo vede così bello, piccolo, fragile. Un nipote così tanto atteso, il maschietto che desiderava avere dopo le sue tre figlie.

Michelle Hunziker piange e Aurora resta senza parole

Piange mentre sua figlia sta riprendendo con il telefonino quelle dolci immagini. Aurora le chiede cosa fa. La Hunziker confessa che le viene sempre da piangere quando lo guarda e poi ride per nascondere le lacrime più belle.

Da quando è nato Cesare tutto è ancora più bello, aveva promesso una mano, un aiuto a sua figlia e a Goffredo Cerza per crescere il bambino e Michelle lo fa di continuo, è sempre presente. Oggi a casa sua c’è la sua famiglia, ci sono alcuni amici, la showgirl è single ma non è mai sola, però oggi Goffredo ha preso il posto di Tomaso Trussardi.

Era Tomaso Trussardi ad occuparsi del barbecue

Michelle e Tomaso

La conduttrice di Striscia la notizia è tornata a mangiare carne perché Tomaso Trussardi la adora e più volte abbiamo visto l’imprenditore occuparsi del barbecue sul terrazzo di casa o nella loro cucina a Bergamo, anche durante la pandemia.

Tomaso non è più a casa con lei ma il barbecue, la voglia di buon cibo, la famiglia e gli amici, le domeniche passate tutti insieme restano. Al posto di Tomaso Trussardi adesso c’è Goffredo Cerza. Dopo le lacrime per il nipotino la showgirl e conduttrice mostra i preparativi per il pranzo e il compagno di Aurora Ramazzotti è già pronto al suo posto.

Michelle e il legame con Goffredo Cerza

Polenta e carne, delle belle bisteccone ma Goffredo procede con lentezza e Michelle lo rimprovera, ne cuoce solo una alla volta di bistecca, non va bene, gli ospiti hanno fame. L’allegria è di casa e Michelle Hunziker non è mai stata così felice.

Sarebbe perfetto vedere la famiglia allargata, vederli tutti insieme. Chissà se accadrà mai di vedere Michelle sia con Eros Ramazzotti che Tomaso Trussardi, magari con le rispettive compagne e i figli che hanno avuto o che avranno.