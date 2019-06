Matrimonio romantico per Krzysztof Piatek e Paulina Procyk, l’attaccante del Milan ha scelto un castello per il sì (Foto)

Un matrimonio da favola per il calciatore del Milan e la sua fidanzata: Piatek ha sposato la sua Paulina, l’attaccante rossonero ha scelto per il suo sì un castello meraviglioso (foto). Un altro matrimonio da favola e ancora una volta è un calciatore a far sognare. Dopo quattro anni d’amore Krzysztof Piatek ha sposato in gran segreto la sua storica fidanzata. Per loro una cerimonia molto romantica; di certo il gol più bello per il bomber che fino a metà stagione era al Genoa. Paulina è sempre stata al suo fianco, l’ha seguito dalla Polonia al Genoa, dove Krzysztof ha esordito in Serie A, per poi restare sempre con lui anche a Milano. Il matrimonio corona il loro sogno; baci e zoom sulle mani con gli anelli alle dita sono le pochissime foto degli sposi perché se di lui ovviamente si sa molto di lei si sa ben poco. Il calciatore rossonero è sempre stato molto riservato, della sua vita fuori dai campi di calcio si conosce davvero poco. Paulina ha 27 anni ed è avvocato ma è anche fashion blogger; il loro è stato un matrimonio da favola in un sontuoso castello polacco; sono innamoratissimi ed è evidente.

IL MATRIMONIO DEL BOMBER PIATEK CON LA SUA PAULINA

Una storia d’amore che dura da quattro anni ma tenuta ben lontana dai riflettori, dalla mondanità. E’ un po’ la scelta che fanno la maggior parte dei calciatori, proteggere la famiglia, la vita privata, perché loro stessi si sentono già molto esposti al giudizio di chi li segue. Di certo Krzysztof Piatek ricorderà per sempre il 2019 come l’anno più bello, con il Milan sognava la qualificazione in Champions League, non è andata bene ma ha sposato la donna della sua vita.

Il pistolero è riuscito davvero a dribblare tutti e tenere nascosto fino alla foto ufficiale delle nozze il suo matrimonio. E’ riuscito a tenere lontano stampa e curiosi e ha detto sì alla aPaulina Procyk. Era stato autorizzato a lasciare in anticipo la nazionale polacca e poco dopo ha sposato nel castello Joannitow la sua compagna. Top secret anche la lista degli invitati, di certo c’è solo che adesso sono marito e moglie.

Matrimonio romantico per Krzysztof Piatek e Paulina Procyk, l’attaccante del Milan ha scelto un castello per il sì (Foto) ultima modifica: da