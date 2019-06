Santiago celebra il matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano de Martino: dolcezza infinita (VIDEO)

Tra le ultime stories pubblicate da Stefano de Martino e Belen Rodriguez ce ne sono alcune assolutamente da non perdere con il piccolo Santiago protagonista. Il figlio di Stefano e Belen che, da quando i suoi genitori sono tornati di nuovo insieme è ancora più felice e sorridente, ha deciso di celebrare il matrimonio dei suoi genitori! In attesa di vederli di nuovo all’altare, magari solo per rinnovare le promesse visto che Stefano e Belen non si sono mai separati ufficialmente, per cui non hanno un divorzio da ribaltare, il piccolo Santi ha “officiato” se così possiamo dire, questo nuovo matrimonio tra la sua mamma e il suo papà.

SANTIAGO CELEBRA IL MATRIMONIO DI STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ

Il piccolo, molto imbarazzato, viene ripreso dalla telecamera di un cellulare mentre Belen e Stefano si tengono per mano. “Io vi dichiaro marito e moglie” dice il piccolo dopo aver chiesto un suggerimento a mamma e papà perchè probabilmente aveva dimenticato la frase che doveva pronunciare. Nel frattempo Stefano e Belen si tengono per mano e poi suggellano questa nuova unione, benedetta dal piccolo Santiago, con un dolcissimo bacio che fa il giro dei social. La celebrazione si è chiusa con Santiago che scappa mentre la sua mamma e il suo papà si concedono un bacio appassionato!

Sono o non sono la coppia che fa più sognare? Belen e Stefano non smettono di stupire e continuano a piacere sempre davvero a tutti! Gli invidiosi ci sono sempre è chiaro, ma come è possibile non sciogliersi di fronte a un video di questo genere? Le immagini di questo momento dolcissimo hanno fatto il giro dei social: Santiago è come sempre dolcissimo e il video è stato visto da migliaia e migliaia di persone.

Prove generali di un possibile matrimonio per Belen e Stefano? Vedremo…