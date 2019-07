Tre abiti da sposa per Paola Turani e una torta da sogno per un matrimonio favoloso (Foto)

Ben tre abiti da sposa per Paola Turani e tutti bellissimi e perfetti per il momento (foto). La splendida modella e influecer ieri ha sposato Riccardo Serpellini e non c’è dubbio che il matrimonio dei Turpella sia al momento al primo posto tra le nozze vip. Amore, romanticismo, bellezza, allegria e quei tre meravigliosi abiti bianchi scelti dalla Turani. Un sogno che si è realizzato, ha sposato Ricky, l’uomo che la rende felice da ben otto anni, e in più ha avuto l’abito da sposa che desiderava. Pochi minuti fa sul suo profilo Instagram Paola ha rivelato le sue prime emozioni del giorno dopo parlando del giorno più bello della sua vita ma non poteva mancare un commento sull’abito scelto per il sì: “Quando ho immaginato l’abito che mi avrebbe accompagnata da Ricky il giorno del matrimonio non avevo dubbi: doveva essere romantico, ma semplice al tempo stesso. Prezioso, ma senza troppi fronzoli. Bianco sì, ma con un tocco di “rosino”. Una nuvola di tulle leggera, con un po’ di strascico, ma senza esagerare”. Il suo primo abito dell’Ateler Emé si chiama Fairy e non c’è dubbio che racconti l’inizio di una favola.

GLI ABITI DA SPOSA DI PAOLA TURANI PER LA CERIMONIA, LA FESTA E PER BALLARE

Paola Turani per il suo matrimonio ha cambiato tre abiti, dopo quello del sì ha indossato un abito a sirena, sempre bianco, con la schiena scoperta. Ha legato i capelli e ha festeggiato con tutti i suoi invitati fino al taglio della meravigliosa torta a cinque piani, tutta bianca con fiori che riprendevano i colori visti durante tutto il ricevimento.

Terzo abito e via alle danze scatenate. Sempre la stessa firma e un abito corto e scintillante. Paola dopo poco ha abbandonato le scarpe e si è lasciata andare del tutto ballando con tutti. E’ senza il dubbio il matrimonio vip più bello tra tutti.

Tre abiti da sposa per Paola Turani e una torta da sogno per un matrimonio favoloso (Foto) ultima modifica: da