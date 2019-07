Scamarcio-Inconvaria-Sarcina è il triangolo dell’estate: botta e risposta tra i protagonisti

Il triangolo dell’estate è sicuramente quello che vede protagonisti Francesco Sarcina, Riccardo Scamarcio e Clizia Incorvaia. Tutto è iniziato con le dichiarazioni del leader delle Vibrazioni che aveva rivelato, in una intervista, di esser stato tradito da sua moglie ma anche dal suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. Aveva parlato di una attrazione fatale tra i due che però non si era concretizzata in qualcosa di fisico. Clizia, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal suo ex marito aveva risposto e lo fa anche oggi, dopo che dal settimanale Oggi arriva anche quella che sarebbe la versione di Scamarcio ( data però da un amico dell’attore e non direttamente da lui).

IL TRIANGOLO DELL’ESTATE: SCAMARCIO, SARCINA INCORVAIA, ECCO LE ULTIME NEWS

Un amico di Riccardo Scamarcio avrebbe quindi provato a fare luce su quello che sta succedendo, riferendo la versione data dall’attore ( dichiarazione dal settimanale Oggi:

È una storia che non sta né in cielo né in terra! Inventata di sana pianta da Clizia. Devi sapere che lei era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. Ci capivamo al volo, avevamo le stesse passioni ed eravamo in grado di anticipare l’uno le azioni dell’altro.

Ed ecc invece le parole di Clizia che, dalle colonne del Corriere della sera ha ribadito la sua versione dei fatti:

“Riccardo Scamarcio dice che mi sono inventata tutto e che fra noi non c’è mai stato niente? Mi fa sorridere questa solidarietà maschile. E mi spiace che, mentre il mio ex marito Francesco Sarcina mi voglia far passare per la protagonista della Lettera Scarlatta, il signor Scamarcio mi voglia far passare per bugiarda”

E ancora:

“Devo per forza difendermi, devo essere la Clizia guerriera che non può farsi vittima sacrificale del maschilismo di uomini che si danno man forte fra loro”

La Incorvaia quindi a questo punto scende nel dettaglio e spiega che cosa c’è stato tra lei e Scamarcio:

“Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno” .