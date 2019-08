Eros e Marica Pellegrinelli insieme in vacanza, bellissimi anche se non si amano più (Foto)

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono un esempio meraviglioso di come dovrebbero essere le famiglie anche se mamma e papà sono separati, non sono gli unici ma sono i più belli (foto). Purtroppo l’amore tra il cantante e la modella è finito, capita ed è successo anche a loro che avevano giurato amore eterno e desiderato per i loro due bambini una famiglia sempre piena d’amore e unita. Infatti, nonostante l’addio, la separazione confermata da poco, Eros e Marica sono in vacanza insieme con i piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La rivista Diva e Donna mostra le foto di altri giorni al mare a Taormina, la famiglia Ramazzotti si diverte in acqua, scherzi, giochi, sorrisi. A vederli non sembrano due ex ma in realtà tutto si è trasformato.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI CON I FIGLI IN SICILIA

Eros impegnato per alcuni concerti a Taormina ha trascorso con Marica e i due figli una vacanza come tante altre famiglie. Forse questa estate non ci sarà nessun viaggio insieme all’estero, nessuna vacanza in luoghi paradisiaci, o forse sì. I due ex non sono uniti solo da un grande affetto ma anche dai loro due bambini, soprattutto da loro. C’è tutta la volontà di restare vicini per il bene di Gabrio Tullio e Rafaella Maria. Chissà cosa accadrà quando entrerà qualcun altro nelle loro vite, immaginiamo che i bambini saranno sempre la loro priorità.





Marica Pellegrinelli come sempre è bellissima, meravigliosa con i suoi bikini, semplicissima nei modi di fare, nessun atteggiamento da diva ma da mamma dolcissima. Eros con qualche chilo in più ma sempre affascinante. In tanti sperano che tornino insieme davvero ma loro avevano avvisato che li avremmo visti spesso insieme.