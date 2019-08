La dedica di Gianni Morandi alla moglie Anna è la più bella dichiarazione d’amore sui social (Foto)

Con una dedica dolcissima di Gianni Morandi alla moglie Anna Dan il cantante diventa il marito che tante donne sognano perché dopo 25 anni dal loro primo incontro lui celebra l’anniversario con una dichiarazione d’amore che poche hanno la fortuna di ricevere (foto). Tra Morandi e la sua Anna fu un vero colpo di fulmine ma è ovvio che quando i due si incontrarono nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbero rimasti insieme per sempre. Lo sottolinea Gianni che parla di un amore intenso, della fortuna che ha nell’averla accanto. Ha imparato da tempo ad usare i social, forse si lascia aiutare ma di certo la dichiarazione d’amore per sua moglie l’ha scritta lui. Quando cantava i suoi primi successi non conosceva ancora la sua attuale compagna, era magari innamorato di Laura Efrikian, la sua prima moglie: sono stati insiemi dal 1966 al 1979. Con Anna invece le nozze sono arrivate nel novembre del 2004 e dal loro amore è nato Pietro, che molti giovani conoscono come Tredici Pietro, musicista­­. Tutti quelli che seguono Gianni Morandi sui social però conoscono bene anche Anna e la apprezzano per la sua genuinità, per la sua simpatia.

LE PAROLE D’AMORE DI GIANNI MORANDI PER LA SUA ANNA

Dopo averle dedicato canzoni e tanto amore, post e foto arriva la lettera d’amore per lei che ha conosciuto 25 anni: “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore – poi prosegue – Quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi ma in quel momento non potevo certo immaginare che, dopo 25 anni, avrei continuato ad amarti così intensamente!”.





Tantissimi i like per una delle più semplici e belle dichiarazioni d’amore, tantissimi i messaggi di auguri e le congratulazioni alla coppia, gli elogi alla loro grande intesa. In una recente intervista Morandi ha anche confidato: “Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.





