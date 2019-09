Paola Caruso presenta il suo fidanzato Moreno a Pomeriggio 5

Tra i primi ospiti della nuova edizione di Pomeriggio Cinque c’è Paola Caruso che abbronzata e in super forma presenta il suo nuovo fidanzato. Questa estate l’abbiamo vista in compagnia di Moreno Merlo ma questa volta lo presenta in tv, di fronte alla sua adorata Barbara. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 9 settembre quindi, per lo spazio dedicato alla cronaca rosa, la D’Uso ha accolto la Caruso che insieme al suo fidanzato ha raccontato come è nata questa storia d’amore.

La Caruso annuncia anche che il battesimo del piccolo Michelino andrà in onda in diretta a Domenica Live. Barbara d’Urso però spiega che non potrà essere la madrina del bambino: glielo hanno chiesto molte mamme e lei non vuole far torto a nessuno per cui ha declinato l’invito anche se ama il piccolo Michelino.

POMERIGGIO 5: PAOLA CARUSO PRESENTA IL SUO FIDANZATO MORENO MERLO

“Siamo qui per dirlo a te prima di tutti che ci siamo fidanzati” ha detto Paola nel salotto di Canale 5.

“Io mai avrei potuto pensare che Moreno sarebbe diventato il tuo fidanzato, lo conosco l’ho visto tante volte anche in balera...” ha commentato Barbara d’Urso .

“Dovevo andare alla prima del Re Leone con un mio amico, poi però lui non è potuto venire e io gli ho chiesto di mandarmi qualcuno perchè non potevo andare da sola. Gli ho chiesto di mandarmi un ragazzo figo ed è arrivato Moreno. Sai che io ero bloccata ma lui è stato bravissimo” ha raccontato Paola.

Moreno racconta anche del primo bacio, dei primi incontri e di come tenga a Paola. “Ci siamo guardati un attimo negli occhi e lì c’è stato il primo bacio” rivela Moreno che sembra essere molto legato a Paola. Moreno a quanto pare si prende cura di Paola e del bambino e il loro sembra essere davvero un grande amore. Auguriamo alla coppia il meglio!