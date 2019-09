Il figlio di Briatore in sala operatoria, Elisabetta Gregoraci mostra le sue foto da piccolo

E’ Elisabetta Gregoraci sul suo profilo Instagram a rivelare che suo figlio Nathan Falco è in sala operatoria per un piccolo intervento (foto). Il piccolo Briatore sapeva che questa mattina doveva sottoporsi a un intervento in sala operatoria ma davvero niente di grave. E’ stata sempre mamma Elisabetta a raccontare che il suo bambino doveva i rimuovere i ferri dal braccio. La sala operatoria però in ogni caso spaventa sempre i genitori e nell’attesa che suo figlio tornasse dall’intervento si è lasciata andare ala dolce nostalgia postando le foto di quando Nathan Falco era piccolo. Immediati i messaggi di vicinanza alla showgirl, compreso quello di Valeria Marini che ha provato a tranquillizzare la bella calabrese dicendo che tutto sarebbe andato bene.

IL PICCOLO BRIATORE IN SALA OPERATORIA PER RIMUOVERE I FERRI DAL BRACCIO

“Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave dobbiamo rimuovere i ferri al braccio) qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Be strong my love”. Falco è nato dall’amore che per 11 anni ha legato Elisabetta a Briatore. La coppia ha resistito dal 2006 al 2017; Ely e Flavio si sono sposati il 18 marzo del 2010 per poi lasciarsi il 23 dicembre del 2017, o meglio prima di Natale annunciarono la fine del loro matrimonio.





Bellissimo il piccolo Briatore negli scatti scelti dalla sua mamma per i social. Gli ex coniugi hanno fatto di tutto per evitare pettegolezzi inutili sul loro addio, hanno sempre evitato di parlare del loro divorzio. La Gregoraci di recente ha però chiarito che non c’è nessuna possibilità di tornare con Briatore. Prima dell’estate è anche finita la storia d’amore che legava la showgirl e conduttrice all’imprenditore Francesco Bettuzzi, in realtà è una storia che sembra non avere avuto un bel finale, al di là dell’addio.