Massimo Giletti beccato in piscina con la bella nuotatrice Ranomi Kromowidjojo, si è comportato da vero galante (Foto)

Che Massimo Giletti abbia trovato la sua metà? La rivista Chi pubblica le foto del conduttore in costume, un vero sirenetto, così lo definisce, ma accanto a lui c’è la bella campionessa di nuoto Ranomi Kromowidjojo (foto). Un cognome difficile da pronunciare ma tutto appare semplice negli scatti tra lo scapolo d’oro della tv e la bella nuotatrice. Sono insieme a bordo piscina presso il Foro Italico e Giletti da vero galantuomo le offre da bere, non una ma due bottiglie. Deliziosa la scena dell’approccio e gli scatti finiscono tra le pagine di gossip. I paparazzi hanno sorpreso la coppia e non hanno potuto non immortalare le sequenze. La simpatia tra i due è evidente ma in realtà al momento non sembra esserci altro, o forse sì. Tutto sembra essere partito da una piccola gaffe di Massimo Giletti.

Sembra che tutto sia iniziato con un omaggio del conduttore di La7 allo staff del centro sportiva che conosce bene, per tutti bottiglie di spumante. La campionessa a quel punto gli si è avvicinata e scherzando ha chiesto “E a noi niente?”. La situazione non poteva certo sfuggirgli e così ha provveduto e con fare galante aggiungendo il suo fascino ha recuperato un paio di bottiglie.





Il giorno dopo selfie e chiacchiere uno vicino all’altra e così sembra essere nata una bella amicizia. Massimo Giletti sembra sia stato subito pronto a chiarire che tra loro non ci sia niente altro, ma si sa che intanto il gossip spera in una evoluzione. “E’ stato solo un gesto di amicizia” ha sottolineato il conduttore che ha la fama del latin lover ma che non abbiamo mai visto a lungo con la stessa compagna, mai desideroso di sposarsi. Prima o poi arriverà la donna giusta?





