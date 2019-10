Belen e Stefano De Martino mostrano il paradiso in cui si trovano adesso (Foto)

Sono atterrati alle Maldive Belen Rodriguez e Stefano De Martino ed è sui rispettivi profili social che hanno appena svelato a tutti il luogo scelto per la loro vacanza d’amore (foto). E’ la prima vacanza senza Santiago, il piccolo è rimasto a Milano, lui ha la scuola e i nonni che non vedono l’ora di coccolarlo; mamma e papà hanno bisogno di vivere anche da soli il loro amore. Santiago è stato il loro primo pensiero sempre e adesso per premiarsi Belen e Stefano hanno scelto il paradiso. Un viaggio in prima classe, un cappello di paglia, tante ore di viaggio e qualcuno aveva già immaginato quale potesse essere la nuova destinazione della coppia. Poco fa la conferma, la rivelazione che fa impazzire i fan. I De Martino sono alle Maldive più belli e innamorati che mai. Una fuga romantica che arriva proprio mentre stasera la Rodriguez sarà in onda su Canale 5 con il ritorno di Tu si que vales, la nuova edizione. Una puntata ovviamente registrata molto tempo prima, in estate, quando la splendida showgirl andava e veniva da Ibiza. Non avevano svelato la loro meta questa volta ma nelle Storie di Instagram c’è tutta la meraviglia delle Maldive.

BELEN RODRIGUEZ ALLE MALDIVE CON STEFANO DE MARTINO PER AMORE E PER LA NUOVA COLLEZIONE ME FUI

Ovviamente le Maldive è il luogo perfetto per scattare tante foto e tutte con i costumi Me Fui, con la nuova collezione di Belen e Cecilia Rodriguez. Sarà Stefano il fotografo della showgirl? Immaginiamo di sì perché la coppia dovrebbe non avere portato nessuno alle Maldive, nessun amico, nessun familiare, nessun collaboratore.





E’ bellissima Belen con i suoi costumi Me Fui, niente trucco e tanto amore. Stefano non smette di coccolarla anche se in aereo nel viaggio di notte il conduttore e ballerino non è stato di gran compagnia per sua moglie che è invece rimasta sveglia quasi tutto il tempo. Attendiamo ovviamente tante foto su Instagram.