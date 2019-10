Belen e Stefano alle Maldive, dalla colazione alla cena ogni dettaglio è da favola (Foto)

Oggi Belen e Stefano De Martino tornano a casa, a Milano, solo pochi giorni alle Maldive per la coppia che deve tornare al lavoro ma che intanto ha vissuto una vera favola (foto). Alle Maldive Stefano e Belen ci sono andati da soli, la loro prima vera luna di miele, così hanno potuto apprezzare nel modo più romantico e intenso momenti unici, irripetibili, anche una semplice colazione o una cena da sogno. Niente di possibile nella vita di tutti i giorni perché il resort scelto dalla Rodriguez e De Martino si trova in un angolo di paradiso vero. Nemmeno il cielo coperto riesce a rendere più scura la sabbia che è lì, a un passo dalla camera da letto della coppia. Pochi giorni di vacanza alle Maldive ma la showgirl argentina non è per niente triste, ha ritrovato l’amore della sua vita, torna ancora una volta con lui a casa e ad attenderli c’é il loro piccolo Santiago. Più di mille euro al giorno per la villa da sogno scelta dalla coppia e dalle foto pubblicate su Instagram da Belen non c’è dubbio che siano ben spesi.

BELEN E STEFANO LA VACANZA SUPER LUSSO E SUPER ROMANTICA ALLE MALDIVE

Stanno facendo sognare tutti per l’amore che vivono per la vacanza al Baglioni Resort, un hotel a 5 stelle, italiano, aperto da pochi mesi. 96 ville e i De Martino hanno scelto quella con accesso diretto sulla spiaggia. Belen vorrebbe mostrare tutto, forse la frena un po’ Stefano ma lei è felice come una bambina e non ha per niente torto. Pancake con fragole, panna e tanta dolcezza da aggiungere, inizia così una delle mattine alle Maldive, tanta frutta, cereali e lei già pensa che da domani dovrà mettersi a dieta. A pranzo pesce e verdure. La cena è anche più spettacolare, uno chef italiano al tavolo completa i piatti e spiega quali ingredienti ha usato.

Più di tutto però è la magia in cui sono avvolti il vero spettacolo, impossibile non invidiare quel paradiso. Oceano, sabbia, palme, candele, abiti bianchi, un tavolo sempre e solo per due, non può esserci niente di più bello per due che si amano così.