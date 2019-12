Il foto annuncio di Luca Argentero, Cristina Marino aspetta un bambino: l’immagine dolcissima sui social (FOTO)

E’ tempo di allargare la famiglia! E’ tempo di dare un noi diverso! Luca Argentero pochissimi minuti fa ha annunciato sui social la dolcissima notizia. L’attore e la sua compagna Cristina Marino aspettano un bambino. Fino a qualche mese fa Luca e Cristina preferiva non parlare della loro vita privata, non si mostravano sui social. Poi però hanno cambiato rotta, mostrandosi in rare occasioni, tra dediche d’amore e frasi romantiche. E questa sera è arrivata la dedica più bella, quella di Luca per la sua meravigliosa Cristina. Il grande amore presto varrà per tre, o meglio già vale per tre! L’attore ha deciso di postare una bellissima e dolce foto per dare quest’annuncio. Nell’immagine che vi mostriamo, si vedono Luca e Cristina insieme sul divano. La Marino ha il ventre scoperto e si intravedono le prime forme, un pancino che sta crescendo! E Luca questa volta interpreta il dottore! Con lo stetoscopio si prepara per ascoltare il battito della creatura che nascerà a breve. Per il momento non sappiamo nient’altro. L’attore infatti ha accompagnato questa dolce foto con una semplice frase ma ovviamente dolce e ricca di significato.

IO E TE…DIVENTIAMO TRE! 🍼❤️

CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO PRESTO GENITORI: LA PRIMA FOTO DEL PANCINO

Ed ecco la foto postata sui social proprio dall’attore

I due sono raggianti, felici e sorridenti e si tengono la mano. Una notizia davvero bellissima. Non c’è molto altro da aggiungere. In molti forse si aspettavano di vedere Cristina in abito bianco visto che l’attore in alcune occasioni di matrimonio aveva anche parlato. Ma a quanto pare ci sarà altro a cui pensare almeno nei prossimi mesi.

Facciamo ovviamente i nostri migliori auguri alla coppia per questa lietissima notizia.