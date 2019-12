Serena Enardu il suo primo Natale da sola, senza Pago sarà dura (Foto)

E’ il primo Natale che Serena Enardu passerà da single, senza Pago, e alla rivista Chi ammette che non è semplice, che lui le manca ma che questo Natale lo dedica al grande amore della sua vita, suo figlio Tommaso (foto). Una storia d’amore di più di sei anni finita a Temptation Island Vip e da quel momento Serena Enardu e Pago si sono visti forse solo una volta, hanno pianto insieme ma non hanno chiarito, a distanza di tempo forse entrambi continuano a soffrire e lei non sa rispondere alla domanda se un giorno torneranno insieme. Cosa è cambiato dopo Temptation Siland Vip tra Serena e Pacifico? Il cantante ha ammesso di aver sofferto molto per l’addio della sua compagna e la bella sarda lo ammette solo adesso che il suo periodo non è facile, che ha sofferto e soffre ancora molto ma che sta un po’ alla volta ricomponendo il puzzle. Ha bisogno di aiuto e sta seguendo un percorso di psicoterapia perché quando si è spento l’amore per Pago si è disintegrato il suo equilibrio.

SERENA ENARDU AMMETTE DI SENTIRE LA MANCANZA DI PAGO

“Dopo sei anni d’amore la storia con Pago doveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Lo ammetto, lui mi manca, ma è giusto che oggi le nostre strade siano separate” ammette anche che doveva finire e confida: “Abbiamo pianto insieme. Abbiamo provato a parlare, ma niente. A un certo punto lui ha alzato un muro per difendersi. Col tempo ci siamo persi. Lui mantiene un rapporto con mio figlio Tommaso, che lo percepisce come un papà. Quando Pago è a Cagliari, si vedono e si sentono. Io invece no. Questa è la verità”.





E’ dispiaciuta di averlo fatto soffrire ma è sciura che in quel momento è stata se stessa: “ Una donna esasperata, sola e spenta. Gli errori e le scorrettezze sono stati fatti da entrambi. Solo che io l’ho dimostrato apertamente, lui no. Questo glielo vorrei dire in faccia, lui sa di cosa parlo”. Non sa oggi cosa desidera, cosa vuole e sul futuro con Pago non sa cosa dire, forse spera ancora in un ritorno.