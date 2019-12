Antonella Clerici e Vittorio Garrone scatenati alla festa di Natale (Foto e Video)

E’ il periodo più bello per Antonella Clerici che adora il Natale e per la seconda volta lo festeggia con Vittorio Garrone (foto e video). La magia con tanto amore si moltiplica ma anche con i party di Natale con gli amici, quelli in cui tornano le canzoni del passato, quelle dance, romantiche, un misto tra allegria e malinconia. Al suono di Last Christmas Antonella Clerici e Vittorio Garrone si scatenano e poco importa se non sono dei veri ballerini, si divertono e ci fanno sorridere, contagiano con la loro gioia. Gonna rossa di quelle che la conduttrice adora, camicia nera e il sorriso più bello, quello che fa tornare giovanissimi. Il suo compagno è come lei, la complicità è evidente. “Ballando io e te sempre con il sorriso” commenta Antonella nella didascalia accanto al video in cui mostra i passi di danza che non imitano nessuno, seguono solo la voglia di divertirsi e amarsi, sempre con il sorriso.

ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE AL PARTY DI NATALE

“La felicità è una conquista del cuore” scrive una follower, un’altra aggiunge: “Sempre così perché dove c’è l’amore c’è tutto”. Si sommano uno dietro l’altro gli auguri, i cuori per la coppia ma c’è anche chi apprezza le gonne di Antonella Clerici firmate da Giada Curti.

Ironia, complicità e tanto amore, musica, amici, una tavola bellissima apparecchiata con le candele rosse e piccoli dettagli. Antonella mostra anche questo, non dimentica cosa piace al suo pubblico, mostra agli altri un po’ di quello che vede lei, che la meraviglia, che la rende felice ed è vera gioia. Di certo la vigilia, il Natale, sono giorni che Vittorio e Antonella trascorreranno insieme e in famiglia, di certo la conduttrice mostrerà al suo pubblico un altro pezzetto del suo mondo.

Bellissimi il video postato da Antonella Clerici