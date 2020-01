Marica Pellegrinelli e Charley Vezza nella tenuta della famiglia di lui, solo sorrisi per i paparazzi (Foto)

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza stanno insieme dalla scorsa estate dal dopo l’annuncio della separazione con Eros Ramazzotti ma da poco hanno smesso di abbassare lo sguardo davanti ai paparazzi (foto). Adesso la splendida modella e il suo nuovo compagno sorridono anche davanti ai flash, felici di mostrare a tutti ciò che loro due avevano compreso bene da tempo. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele, ogni volta che li beccano insieme i loro sguardi sono quelli di due ragazzini al primo amore. Ovvio che dopo l’addio al cantante Marica volesse vivere la sua nuova vita con un basso profilo, proprio per evitare i pettegolezzi o almeno limitarli. A sua difesa è intervenuto anche Eros parlando di lei come di na madre fantastica, che non meritava di certo accuse assurde. Camminano uno accanto all’altra Charley e Marica, ancora una volta sono nelle Langhe, si regalano una passeggiata sotto gli occhi di tutti, sorridenti, innamorati.

MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA LA LORO NUOVA VITA NELLE LANGHE

Lì dove la famiglia di Vezza ha una meravigliosa tenuta la Pellegrinelli si rilassa. L’aveva già anticipato subito dopo la fine del matrimonio con Ramazzotti che in Franciacorta avrebbe trascorso i suoi momenti in pieno relax lontano da tutto. Infatti, la rivista Chi l’ha beccata con il suo compagno proprio nelle zone in cui lui è cresciuto ma anche dove gestisce parte dei suoi affari.

La coppia adora rifugiarsi lì dove c’è anche la candita fondata da Sandra, la madre di Charley. Un altro fine settimana romantico per l’ex signora Ramazzotti che con Eros è riuscita a creare un nuovo tipo di rapporto, tutto per il bene dei loro due figli ma anche per tutto l’amore che li ha legati per tanti anni.