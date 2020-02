Pago e Serena Enardu rispolverano la capanna, un classico del GF VIP 4: e sui social non manca l’ironia

Serena Enardu e Pago hanno fatto pace, questa ormai è cosa nota. In questi primi giorni di convivenza hanno passato molto tempo insieme e a quanto pare hanno bisogno di altra intimità lontano da tutti e da tutto. Il Grande Fratello infatti non ha pensato a un soggiorno in separata sede per i due che quindi, in qualche modo, si sono ingegnati! Nella casa del Grande Fratello VIP 4 torna la capanna, un grande classico del reality di Canale 5. Ricordiamo che i primi a nascondersi dentro una capanna furono il buon Pietro Taricone e Cristina Plevani che, non immaginando neppure quello che fuori dalla casa stava succedendo, si godevano sotto lenzuola e coperte la loro intimità.

PAGO E SERENA RILANCIANO LA CAPANNA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 4

Pago e Serena sembrano aver intenzione di fare lo stesso. Dopo la prima notte passata nell’oblò, per gentile concessione degli altri concorrenti, adesso costruiscono la capanna, per godersi qualche attimo per parlare di quello che è successo in questi mesi. Sui social però non manca l’ironia: c’è chi cerca di capire che cosa sia successo dentro la capanna, c’è chi fa notare che non ci sono stati movimenti tali da pensare a qualcosa di intenso…Insomma ce n’è per tutti i gusti! Del resto siamo in un reality…Non mancano però le critiche per Serena. Da quando è entrata nella casa, i telespettatori si sono scagliati contro di lei, accusandola di essere lì solo per le telecamere e di usare Pago solo per questo motivo. Non solo, secondo molti spettatori il fatto di isolarsi in questo modo potrebbe non avere solo lo scopo che i mal pensanti immaginano. Serena ha vissuto oltre 3 settimane da spettatrice fuori dalla casa e potrebbe aver deciso di rivelare a Pago oscuri segreti per il gioco, sarà così?

Forse il pubblico dentro la capanna vorrebbe vedere altri concorrenti. Da settimane si sprecano le ship per Clizia e Paolo Ciavarro che negli ultimi giorni si sono molto avvicinati. Potrebbero essere loro a esplorare questa capanna tra qualche giorno? Vedremo..