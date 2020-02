Giovanna Civitillo e Amadeus insieme a Italia sì festeggiano il successo di Sanremo 2020 (FOTO)

Grande allegria e grande complicità tra Giovanna Civitillo e Amadeus, del resto non si può che essere contentissimi dopo quello che è stato il successo di Sanremo 2020! In questi giorni abbiamo visto Giovanna Civitillo, scatenatissima a La vita in diretta, nel ruolo di inviata. Ha avuto modo di entrare nel backstage, di raccontare qualcosa di diverso. E oggi l’abbiamo vista insieme ad Amadeus, godersi l’affetto del pubblico. Insieme infatti hanno partecipato alla puntata di Italia sì di oggi 8 febbraio 2020 e hanno raccontato qualcosina su quello che è stata l’avventura sanremese. Li abbiamo visti sfilare sul red carpet eletti “re e regina di Sanremo” da Marco Liorni. Da giorni non dormono e Amadeus ha confessato: “Io sono abituato a dormire otto in questi giorni avrò dormito in tutto otto ore ma non ci sono problemi recupererò da lunedì“. Anche Giovanna ha sottolineato che non è stato semplice ma che è felice perchè è stato bello ma da lunedì si torna alla vita di tutti i giorni: “Finalmente lo avrò di nuovo tutto per me” ha scherzato la Civitillo.

GIOVANNA CIVITILLO E AMADEUS INSIEME A ITALIA SI

Felici insieme si preparano ad affrontare l’ultima serata. Ormai il peggio è passato ma Amadeus ci tiene anche a precisare una cosa dal podio di Italia sì. Vuole togliersi qualche sassolino delle scarpe rispondendo alle domande di Marco Liorni e si dice felice del fatto che il pubblico abbia apprezzato e che alla fine abbia seguito il Festival. Non voleva offendere nessuno, anzi. Avrebbe voluto dire e fare qualcosa con e per le donne, sperava che le persone che hanno perso tempo a buttare fango sul suo lavoro, potevano invece rendersi utili per aiutarlo in quello che era il suo scopo.

Questa sera appuntamento con l’ultima puntata del Festival e ovviamente anche oggi Giovanna sarà in prima fila per fare il tifo per Amadeus con il piccolo Josè.