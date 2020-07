Estate in solitaria per Belen Rodriguez: nessun riavvicinamento tra lei e Stefano

Continua l’estate completamente dedicata a Santiago per Belen Rodriguez che si gode il sole e i primi giorni di caldo di questo luglio! La ritroviamo nella bellissima Tenuta Le Selve, in provincia di Brescia, sul Lago di Garda. Una casa spettacolare dalla quale Belen mostra ai suoi followers quello che fa con il piccolo Santi e con gli amici. Ma di Stefano de Martino non c’è traccia. Nessun cenno, nessuna parola, neppure altre frecciate per suo marito, che forse al momento è di nuovo un ex marito. E’ una estate da mamma quella di Belen che forse, anche per sfuggire ai paparazzi, mostra tutto quello che fa e si guarda dall’uscire. Del resto lo aveva detto anche nella sua ultima intervista rilasciata per la rivista Chi: questa estate le avrebbero attribuito decine di nuovi amori. Ma lei di amore ne ha solo uno, ed è Santiago con il quale gioca, cucina, prende il sole. Una estate fatta di spensieratezza. Non sappiamo se sia di divertimento, visto che una storia che finisce, o una crisi, non porta comunque a nulla di buono.

ESTATE DA SINGLE PER BELEN RODRIGUEZ: SANTIAGO IL SUO SOLO PENSIERO

Come ha detto quindi nella sua ultima intervista per la rivista Chi, al momento, oltre che sul lavoro, è concentrata solo sul piccolo Santiago, che è al suo fianco. Con lui si gode tutte le gioie di una mamma che guarda passo passo il suo bambino crescere.

Stefano è invece a Napoli, dove continua la messa in onda di Made in Sud che, anche a causa della collocazione, non sta certamente brillando per gli ascolti. E a consolarlo questa volta non ci sarà sua moglie, visto che la separazione è davvero sotto gli occhi di tutti. Ma c’è chi spera ancora. Per anni del resto, anche quando Belen stava con Iannone, tutti hanno sperato che questa favola moderna avesse un altro finale. E allora perchè non continuare a credere che alla fine, chi ha sbagliato, farà la giusta mossa per riaggiustare tutto? Vedremo…