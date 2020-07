Per Ambra Angiolini e Max Allegri inizia l’esteta insieme dopo il lockdown (FOTO)

E’ tempo di relax per tutti, anche per le coppie che a causa del lockdown sono state per molto tempo distanti. E’ il caso di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Ambra infatti è rimasta a Brescia con la sua famiglia, in una delle zone più colpite dal coronavirus, mentre l’ex mister della Juventus si divideva tra Milano e Livorno, tra lavoro e famiglia. Al momento il mister si è preso un anno sabbatico in attesa di tornare ad allenare. Voci di mercato lo vorrebbero di nuovo sulla panchina della Juventus al posto di Sarri. Tutto potrebbe succedere…

Ma adesso, non è tempo di pensare al lavoro, anche per loro è arrivato il momento di godersi qualche giorno di meritato relax al mare.

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI: INIZIA L’ESTATE

Questa settimana Max e Ambra sono stati immortalati dai paparazzi della rivista Chi. A quanto pare hanno scelto MonteCarlo per la prima tintarella e bagno d’amore. Lei sexy e sensuale in due pezzi, lui “allenato” e muscoloso si sono tuffati in acqua regalando siparietti perfetti per i flash del settimanale Chi. Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, Allegri e Ambra, dopo la separazione causata dall’emergenza sanitaria, si preparano a godersi anche le vacanze in Toscana, il luogo in cui si sono conosciuti tre anni fa, dove il loro amore è sbocciato.

I due sembrano innamorati come il primo giorno, si tengono mano nella mano, sorridono, sono felici insieme. La lontananza non li ha messi in crisi, come è successo ad altre coppie del mondo dello spettacolo! Per il momento però non si parla di matrimonio. I due sono felici e stanno bene insieme senza bisogno di doversi giurare amore eterno. E di certo dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi, avranno voglia solo di godersi un po’ di relax.