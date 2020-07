L’estate di Federica Panicucci al fianco di Marco Bacini tra sole, cuore e amore (FOTO)

Non poteva che essere al fianco del suo compagno questa estate 2020 per Federica Panicucci. In attesa di tornare in onda a settembre con il suo Mattino 5, la conduttrice Mediaset si gode questi primi giorni di relax al mare al fianco di Marco Bacini. I due sono inseparabili, tra dediche d’amore suoi social, fughe romantiche, scatti da innamorati. E si pensava infatti che presto si sarebbe anche arrivati al matrimonio ma si sa, questo 2020 è stato un anno complicato per tutti, anche per chi avrebbe avuto voglia di organizzare un matrimonio!

Ma torniamo a Federica e a Marco Bacini. Per i primi giorni d’estate i due hanno scelto Forte dei Marmi, meta che la conduttrice di Canale 5 sembra prediligere, per quanto riguarda l’estate. La vediamo bellissima in costume, prima intero poi bikini. Sicuramente prova costume superata a pieni voti, nonostante la famosa quarantena e i chiletti di troppo che in molti abbiamo preso in questi mesi!

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI: SCATTI DALL’ESTATE 2020

La coppia, come dicevamo in precedenza, si sta godendo alcuni giorni di ferie a Forte dei Marmi e la conduttrice mostra ai suoi tanti followers come procedono queste vacanze. Lei che è andata in ferie prima rispetto al suo collega Francesco Vecchi, che ha condotto Mattino 5 in solitaria per un mese, ricarica le pile per tornare poi in ottima forma da settembre, stesso posto stessa ora!

I due sono davvero molto affiatati e i fans della coppia sperano di vedere presto Federica in abito da sposa. Ma per il momento, nonostante l’anello pare sia arrivato diverso tempo fa, non c’è profumo di fiori d’arancio nell’aria.