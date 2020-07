Francesca Verdini pazza di Matteo Salvini non lo molla un attimo (Foto)

Passano i mesi e Matteo Salvini e Francesca Verdini sono sempre insieme, una coppia affiata e sempre più innamorata (foto). E’ soprattutto lei a non lasciarlo mai da solo, a continuare a coccolarlo ogni istante, sembra non mollarlo mai. Nonostante i tanti impegni di Matteo Salvini, o magari di entrambi, trovano il modo di passare molto tempo insieme. La rivista Oggi pubblica le foto della coppia e di come Francesca Verdini non dia mai un po’ di tregua al suo fidanzato. Voglia di tenerezze in ogni istante o voglia di dimostrare a tutti che il loro amore continua a vincere? Magari entrambe le cose, intanto notiamo che il leader della Lega è più in forma del solito; merito anche questo di Francesca? Se di recente Elisa Isoardi ha confidato che sceglieva spesso lei i vestiti da fare indossare a Salvini, chissà se la giovanissima fidanzata fa lo stesso o su questo lo lascia libero di decidere.

MATTERO SALVINI E FRANCESCA SALVINI TRA ARTE E ROMANTICISMO

La fidanzata di Matteo Salvini sa come farlo rilassare, lui così preso dal suo lavoro, lei non solo baci e abbracci ma anche un bel giro e non per lo shopping ma da Piazza Farnese, per ammirare gli affreschi del soffitto di Palazzo Farnese, visibile anche di notte perché illuminati, a Palazzo Madama, luogo noto a Salvini, illuminato in questi giorni con il tricolore.

Davvero dolcissima lei che gli passa da un lato all’altro per baciarlo, anche mentre attendono che scatti il semaforo verde. Lui appare pensieroso, lei è la sua parte più bella. E’ una storia d’amore destinata a durare a lungo, a differenza di quanto accadeva con Elisa Isoardi sembra che entrambi riescano a trovare il tempo per stare insieme e non avere problemi.