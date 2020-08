Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: cronaca della fine di un grande amore

Ricordate quando qualche mese fa si scherzava e si faceva dell’ironia sul fatto che il lockdown avrebbe unito per sempre oppure avrebbe rotto anche rapporti che sembravano inossidabili? Sembrerebbe proprio che nel caso di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sia successo questo. I due infatti, dopo aver trascorso i mesi della clausura insieme, tra Milano e Trento, si sono lasciati. I motivi ovviamente li possono conoscere solo loro ma a ricostruire la cronaca di questo grande amore arrivato al capolinea, ci ha pensato Gabriele Parpiglia, per la rivista Chi.

Il giornalista spiega che Ignazio avrebbe voluto trascorrere qualche giorno di serenità, dopo i mesi di reclusione al fianco della sua Cechu. La Rodriguez invece, nonostante fossero stati per molto tempo da soli, ha continuato a manifestare la sua gelosia. Ed ecco quindi che il Moser in Sardegna si è preso le sue libertà, mentre Cecilia ha trascorso gli ultimi giorni della vacanza con Jeremias e la sua famiglia.

I due al momento non hanno detto nulla via social ( lo faranno in qualche salotto televisivo tra un paio di settimane? Vedremo…). Ma dalla rivista Chi, emergono altri dettagli sui progetti di questi giorni.

IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ: CRONACA DI UN AMORE FINITO

Ignazio avrebbe detto che, una volta rientrato in Italia, dopo gli impegni lavorativi in Portogallo, passerà del tempo con sua sorella. Cecilia invece è a Milano, ospite di suo fratello Jeremias e della sua attuale fidanzata.

Secondo quanto si legge su Chi inoltre, Ignazio Moser si sarebbe avvicinato a una modella in Sardegna e Cecilia non avrebbe affetto gradito i like messi dal suo fidanzato alle foto della ragazza. Un ennesimo motivo che avrebbe portato i due a litigare.

Ma siamo di fronte a una pausa momentanea o a una crisi definitiva? Sembrerebbe che la storia d’amore sia giunta al capolinea ma solo quando entrambi avranno modo e voglia di dire qualcosa, potremo mettere un punto alla storia.