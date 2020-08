Giulio Berruti e Maria Elena Boschi in barca scoppia la passione (Foto)

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno tentato di nascondersi per un bel po’ di tempo ma alla fine incalzati dalle domande e seguiti dai paparazzi hanno dovuto cedere e ammettere il loro amore. La rivista Chi li mostra liberi in un mare di coccole e passione. La bella deputata e l’attore non si nascondono più, prendono il largo in barca alle Eolie e scattano le effusioni, ovviamente per niente sfuggite ai fotografi sempre e ancora attenti alla loro storia d’amore. Giulio Berruti bello come il sole, bellissima anche la Boschi con il suo costume intero bianco. Sentimenti e emozioni alla luce del sole, ormai sicuri del loro legame non hanno più bisogno di fingere e di evitare i baci che adesso non si contano più.

BERRUTI E BOSCHI IN BARCA SCOPPIA LA PASSIONE

Un dolce regalo per lei: l’attore indossa una collanina con ciondolo a forma di cuore, la toglie e la regala alla sua fidanzata che la mette al collo con orgoglio. Poi un tuffo in mare e loro due non si staccano mai l’uno dall’altra. In barca non sono soli, ci sono pochi amici, quelli fidati. Più che altro la loro vacanza sembra una lunga luna di miele, Giulio Berruti e la Boschi spesso preferiscono stare da soli.

Le vacanze stanno per terminare, ognuno tornerà ai propri impegni, la Boschi è in pausa dalla politica ma pronta a ricominciare. Anche Berruti è quasi pronto a tornare sul set. Ultimi giorni di relax e a settembre nuove riprese. Intanto, si lasciano ammirare, non ha più alcun motivo per non mostrare la loro felicità e poco importa se anche in mare si nascondono i paparazzi.

Hanno già un buon numero di fan che non vedono l’ha che annuncino la data le nozze. Sembra che questa volta sarà davvero quella giusta per entrambi.