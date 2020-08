Gemma Galgani tornerà a Uomini e Donne per presentare il suo fidanzato? Spunta il video

Oggi dovrebbe registrarsi a Roma la prima puntata di Uomini e Donne. Non sappiamo se sarà dedicata al trono classico o al trono over, o se questa edizione vedrà le due formule unite come in passato. Restiamo in allerta per darvi tutte le anticipazioni del caso. Ma dai social intanto arrivano i video messi on line dalla redazione del programma che ci mostrano le prime novità di questa stagione. Si parte alla grande con Gemma Galgani: viene mostrata mentre si prepara per un incontro galante. Avrà trovato l’amore in questa strana estate? Chi è l’uomo con il quale si incontra nel video che la redazione ha postato sui social? Come saprete, Gemma prima che arrivasse la bella stagione, continuava a frequentarsi con Nicola Vivarelli, detto Sirius. Ma a quanto pare tra di loro le cose non sono andate benissimo, almeno secondo quanto aveva fatto capire il giovane ufficiale gentiluomo. Nel video Gemma, che si prepara con tanto di tacco 12 e completo rosa, incontra un uomo che a quanto pare potrebbe essere il suo attuale fidanzato. Ma chi è?

GEMMA GALGANI SI E’ FIDANZATA? LE ULTIME NOTIZIE DA UOMINI E DONNE

Nel video Gemma e questo uomo misterioso si incontrano e si accomodano a un tavolino. Si vede davvero pochissimo, se non le mani. L’unico dettaglio che si vede in questo video, ci fa pensare che l’uomo di fronte a Gemma, che potrebbe essere appunto il suo fidanzato, non è un coetaneo. Le mani sembrano essere quelle di un ragazzo abbastanza giovane, non di certo di un settantenne.

“Non si trasforma la propria vita senza trasformare se stessi” (Simone de Beauvoir) è la frase scelta da Gemma per accompagnare questo video…La redazione parla intanto di grosse novità in arrivo per il pubblico di Uomini e Donne, di che cosa si tratta?

“Gemma sta tornando e niente sarà come prima” scrive la redazione sui social, ma cosa significa?

"Non si trasforma la propria vita senza trasformare se stessi" (Simone de Beauvoir) #UominieDonne pic.twitter.com/DGKYWUUuv9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) August 26, 2020

Siamo davvero curiosi di leggere le prime anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne anche se sarà molto difficile scovare notizie visto che anche quest’anno, almeno per ora, si andrà in onda senza pubblico in studio.