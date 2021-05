Antonella Clerici a Portofino con Vittorio Garrone torna al mare e al ristorante (Foto)

Antonella Clerici ha vissuto la pandemia come tantissime altre persone e come tanti in questi giorni anche lei è tornata al ristorante. Felice e rilassata con Vittorio Garrone è tornata nell’amatissima Portofino. Nessuna vacanza all’estero, niente fine settimane in montagna, Antonella Clerici per rispetto a chi doveva restare a casa, per rispetto al dolore di molti, per dare il buon esempio, è rimasta sempre a casa. Zona gialla, ristoranti aperti e il sole che fa venire voglia di brevi ma meravigliose vacanze. Come sempre Antonella Clerici mostra sui social le sue emozioni. La conduttrice e Il compagno non dimenticano le mascherine e Antonella posta la foto di coppia con il mare alle spalle, il loro selfie del momento.

ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE: “NOI E IL MARE… FINALMENTE”

A Portofino l’incanto del mare, il rumore del mare, poi Antonella mostra quello che vedono i suoi occhi, come se fosse la prima volta. La gioia di tornare in albergo per un vacanza di coppia, la golosità della focaccia ligure a colazione e poi il pranzo, finalmente può gustare ciò che le piace di più nel ristorante che adora.

Maelle a casa intanto continua a preparare dolci e torte per tutti. Hanno anche preparato la pizza per fare gli auguri di buon compleanno a Fulvio Marino. Il tempo di godersi un po’ di sole e mare e poi si ritorna a casa, lunedì si va in diretta con E’ sempre mezzogiorno. Sarà una settimana speciale la prossima con Anna Moroni in cucina con Antonella Clerici.

Il successo del nuovo programma del mezzogiorno della Clerici era incredibile, anche i telespettatori che non ci credevano un po’ alla volta hanno iniziato a seguirlo e lo share è destinato a crescere. Sono tutte ottime scelte quelle della conduttrice, che in questa parte della vita si gode ciò che ha seminato.