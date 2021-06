Davide Lorusso lascia Jessica Antonini e scappa senza dirle nulla: la delusione dell’ex tronista

Si sono scelti in pochissimo tempo, tanto che in molti hanno pensato che si conoscessero da prima e fossero d’accordo. Si sono presi decine e decine di critiche ma sembravano aver superato tutto con l’amore, Davide Lorusso e Jessica Antonini. E invece, come mostrano anche diversi screen che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di postare sui social, per Davide forse questa storia non era mai iniziata davvero, tanto che con alcune ragazze si messaggiava su instagram e forse si sfogava rispetto a una relazione che non sentiva sua…Al momento la sola a parlare è stata Jessica che dalle colonne di Uomini e Donne Magazine ha raccontato come è finita questa storia. Ha perso un uomo che amava, ha perso un uomo che faceva delle promesse a suo figlio. Ma forse in fondo è stato meglio così visto come si è comportato. La tronista racconta tra l’altro di esser stata lasciata in un momento complicatissimo, ha perso una delle sue amiche più care e Davide non è stato capace di starle neppure vicino.

E’ finita la storia tra Jessica Antonini e Davide Lorusso

Nella sua intervista per la rivista di Uomini e Donne, Jessica spiega:

Mi sono fatta delle illusioni. Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni. Al mio fianco evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio. A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito, non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel’ho spedita a casa.

L’ex tronista poi commenta dicendo che tutti l’avevano messa in guardia ma che lei ha sempre seguito il suo cuore e lo ha difeso da ogni genere di accusa.