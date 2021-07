Tre abiti da sposa per Giorgia Gabriele che ha sposato Andrea Grilli (Foto)

Giorgia Gabriele ha sposato Andrea Grilli e per il suo matrimonio ha indossato tre abiti da sposa. Matrimonio romantico per l’ex compagna di Gianluca Vacchi, nozze celebrate e festeggiate sul Lago di Como (foto). Un sogno che si è realizzato per la coppia che ha scelto tutto ovviamente con cura ma in una delle cornici più belle. Archiviata ormai da tanto tempo la storia d’amore con Gianluca Vacchi, la bellissima Giorgia Gabriele era più radiosa che mai nel giorno del suo sì. Vacchi è felice con la splendida Sharon Fonseca, la coppia ha anche una figlia, la piccola Blue Jerusalema. La Gabriele non è certo meno felice, anche lei dal 2019 è mamma, del piccolo Matteo, e il matrimonio per loro ha reso tutto davvero perfetto.

IL MATRIMONIO DI GIORGIA GABRIELE E ANDREA GRILLI

La modella e stilista che ha appena sposato Andrea Grilli ha scelto tre abiti bianchi, molto diversi tra loro. Per la cerimonia un abito di pizzo che le ha fasciato le forme. La sposa confusa tra le splendide rose bianche ha incantato tutti e soprattutto suo marito. Con lo sguardo rivolto versi il lago si sono giurati amore eterno. Una cerimonia molto romantica ma la sensualità non è mancata, basta dare un’occhiata alle foto dell’abito bianco di pizzo.

Il secondo abito corto e molto romantico, delizioso. Di sera Giorgia Gabriele è diventata una sposa molto sexy pronta a scatenarsi in balli sfrenati e a festeggiare con il gran finale die fuochi d’artificio. Tra i vip invitati al matrimonio Stefano De Martino, Andrea Bocelli che ha cantato per gli sposi, Marco Borriello, Marcelo Burlon e Gilda D’Ambrosio. Si sono sposato sabato 10 luglio, emozionando tutti non solo per lo spettacolo organizzato ma anche per il loro amore, come ha commentato Carlo Mengucci, ancora commosso nel rivedere le foto del loro matrimonio.