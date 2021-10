Guè Pequeno papà per la prima volta festeggia l’annuncio con un party dolcissimo

Un annuncio speciale per Guè Pequeno che sta per diventare papà ma non è stato il rapper a rivelare a tutti che sta per nascere sua figlia. Sempre così riservato Guè Pequeno ha lasciato che fosse chi ha organizzato il baby shower a rivelare la bella notizia. Tutto è sui social ma non sul profilo del produttore e rapper. A 40 anni Guè, meno noto con il suo vero nome Cosimo Fini, ha festeggiato con il tema Hello Kitty, un mondo così diverso dal suo ma adesso con la dolce attesa di una bimba dovrà abituarsi anche al rosa, alle principesse e a tutte le dolci meraviglie che piaceranno a sua figlia, che piacciono in genere alle bimbe.

Per la figlia di Guè Pequeno una festa a tema Hello Kitty

Un baby shower a Milano e tutto con le tinte color rosa e per una volta c’è anche un po’ di privata del rapper milanese da mostrare. Emozionati i futuri genitori hanno aperto i regali per la loro bambina. Ormai è una deliziosa consuetudine festeggiare l’arrivo del bebè con un party, con i regali, con la torta e ogni altro dettaglio. E’ il modo con cui Guè Pequeno e la splendida Yusmary hanno annunciato che stanno per diventare mamma e papà e che nascerà una bambina.

Mamma e papà però non hanno aggiunto altro, non hanno rivelato niente sul parto o sulle loro emozioni. A parlare sono solo le foto che la coppia ha concesso alla società di eventi che ha organizzato il baby shower di pubblicare. Già questo è uno strappo alla regola, il resto lo sapremo forse solo dopo la nascita. La data del parto ovviamente è segreta ma a giudicare dal pancione di Yusmary manca ancora un bel po’. Il rapper milanese scriverà per lei una canzone?

