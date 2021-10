Afef si è sposata di nuovo: il matrimonio con Alessandro del Bono

E’ una sposa bellissima Afef Jnifen che ha realizzato il desiderio del quarto matrimonio. L’ex modella ha sposato Alessandro del Bono dopo il divorzio da Marco Tronchetti Provera, dopo 17 anni di matrimonio. “L’ho fatto ridere” ha commentato la bellissima Afef rivelando così le nozze già avvenute e forse anche la difficoltà del suo attuale marito nel ridere. In genere la coppia è sempre molto riservata ma quella foto in abito bianco e lui pronto ad abbracciarla ha rivelato tutto. Afef e del Bono si sono sposato in Costa Azzurra, a Saint Tropez ma non ci sono altri dettagli della cerimonia, del party, se non ciò che si vede nella foto, l’abito e la bellezza eterna della sposa, il completo formale dello sposo. Solo tra le stories Instagram che la sposa ha condiviso c’è un video che conferma il suo splendore e l’allegria del giorno delle nozze.

La felicità di Afef nel giorno del matrimonio

Alessandro del Bono è amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici, è considerato uno dei top manager e la sua vita è avvolta nel mistero, non si conosce nemmeno l’anno di nascita.

Solo lo scorso anno Afef ha reso noto il loro legame postando gli auguri a lui nel giorno di San Valentino. Dell’ex modella invece si conosce un po’ di più, è nata il 3 novembre del 1963, davvero non dimostra la sua età.

Nel 2018 ha divorziato da Marco Tronchetti Provera con cui era sposata dal 2002, questa volta, la quarta, sarà la volta giusta? La modella di origini tunisine aveva già programmato le nozze con il muovo compagno nel 2019 ma è stato poi rimandato, come tanti altri matrimoni durante la pandemia. Adesso ha detto il loro sì più bello e sono pronti a dedicarsi ogni giorno della loro vita ma sempre senza riflettori accesi.

