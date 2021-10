Pierpaolo Pretelli ospite a Domenica IN: dobbiamo aspettarci una proposta per Giulia?

Nella puntata di Domenica IN del 17 ottobre 2021, tra gli ospiti di Mara Venier, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli che in questo momento è uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e quale show. Ieri lo abbiamo visto nei panni di Irama, con una ottima prestazione e sarà di certo protagonista anche nelle prossime puntate del programma di Rai 1. Nello studio di Mara Venier però si parlerà anche della sua vita privata e visto che i fan del giovane e della sua fidanzata Giulia Salemi, sono sempre in trepidante attesa di qualcosa di speciale, possiamo aspettarci qualcosa di bello da questa ospitata? C’è chi mormora che Pierpaolo Pretelli abbia intenzione di fare una proposta di matrimonio a Giulia Salemi in tv. Potrebbe essere lo studio di Domenica IN la location migliore per chiedere alla sua fidanzata di diventare sua moglie? E’ vero, forse è ancora un po’ presto, forse i fan dei Prelemi sognano a occhi aperti, e si lasciano trasportare dal grande amore che lega Pierpaolo e Giulia. I due si sono conosciuti lo scorso anno nella casa del Grande Fratello VIP e non hanno vissuto molto tempo fuori da quella avventura insieme. Il loro amore è travolgente, passionale, unico ed è per questo che ci si aspetta anche una proposta di matrimonio! E poi dopo la proposta, si può aspettare anche un anno prima del si, visto che c’è tanto da organizzare!

Pierpaolo Pretelli ospite a Domenica In

Da poco diventato zio, Pierpaolo si sta godendo un periodo davvero d’oro. Ha al suo fianco la donna che desiderava da tempo, il lavoro lo sta rendendo felice e ha un futuro pieno di cose belle a cui pensare. E’ per questo che i fan si aspettano anche la proposta di matrimonio in tv, visto che sotto le telecamere questo amore è sbocciato? Non ci resta che seguire la puntata di Domenica IN di domani, 17 ottobre 2021 per capire che cosa succederà! Staremo a vedere!

