Wanda Nara e Icardi dopo le corna il divorzio altro che pace: le news

La foto di Mauro Icardi ieri, con la sua Wanda vicino, ci aveva fatto credere che la crisi fosse rientrata e che la Nara, avesse avuto solo un momento di grande gelosia nei confronti di suo marito. Ma a quanto pare le cose non stanno proprio come il calciatore vuole farci credere. In molti ieri hanno persino pensato che Wanda Nara e Icardi potessero essere vittime di uno scherzo de Le Iene o di qualcosa del genere. Ma in realtà la verità sembra essere un’altra. Pare proprio che i due siano separati e che potrebbero persino divorziare a breve. Sarebbe assolutamente vera la storia di del tradimento. Icardi avrebbe scambiato dei messaggi con la modella di cui si era parlato sin dalle prime ore di questa vicenda. Non solo, secondo quanto riferiscono i media argentini, ci sarebbero delle chat che dimostrerebbero proprio lo scambio di messaggio tra il calciatore del PSG e della Suarez. I media argentini nelle ultime ore hanno trattato in modo approfondito il caso e pare che possa esser stata la stessa Nara a far trapelare alcune di queste chat. Lo avrebbe fatto perchè sospettando di un tradimento del marito, avrebbe ingaggiato un investigatore privato ma non solo. La Nara avrebbe anche hackerato il cellulare di suo marito e da Telegram, sarebbero arrivate delle cose compromettenti, queste chat appunto, che Icardi, avrebbe scambiato con la modella e attrice. Richieste molto esplicite di incontri, stando alle ultime notizie.

Wanda Nara e Mauro Icardi: il divorzio è vicino?

Ed è forse per questo che Wanda Nara ha tolto il suo anello dal dito, dicendo di stare meglio senza. Ma allora perchè l calciatore ieri ha postato quelle foto, come a voler dire che aveva fatto pace con sua moglie e che le voci circolate erano infondate? Wanda Nara dal canto suo continua a fare la vita di sempre, senza però postare nulla che abbia a che fare con Mauro Icardi, ma solo questioni di lavoro, foto dei suoi figli o immagini che la ritraggono. Non una parola al momento su questa vicenda di cui si parla invece in tutto il mondo.

Per molti giornali argentini, presto ci dovrebbe essere persino l’annuncio dell’imminente divorzio tra i due. Giusto il tempo per la Nara, di dimostrare di esser stata tradita. Vedremo che cosa succederà.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".